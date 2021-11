Šest piv denně mi přišlo střídmých, říká Petr, který shodil 25 kilo

Svářeč Petr má přes nadbytečná kila úspěch u žen, minimálně u té, které si jeho srdce vybralo. Jeho přítelkyní je totiž jeho bývalá paní učitelka ze základní školy, kterou po letech vyhledal a s kyticí okouzlil natolik, že spolu dnes žijí. „Začal na mě mluvit krásně slovensky, a já byla hotová. Ale teď mi tloustne, protože dobře vařím,“ přiznává přítelkyně Lenka.



„Jsem všežravec, co je na stole, sním,“ směje se Petr. To, co přítelkyně Lenka vaří, sama jí, ale na rozdíl od Petra je krásně štíhlá. Sama si myslí, že Petrovi chybí hlavně pohyb. Dřív sportoval, ale když ho to přestalo bavit, kila šla zase nahoru. Teď se věnuje sedacímu koníčku, kterým je modelářství.



Do pořadu se přihlásil, protože přibral, a svou přítelkyni už fyzicky příliš nepřitahuje. „Já se teď nelíbím ani sám sobě, když se podívám do zrcadla,“ říká Petr. Lenka podle jeho slov představuje celé jeho štěstí, a tak by rád zhubl, aby zachránil vztah. Cíl má ze současných 143 kilo zhubnout na méně než sto.

Prvotní setkání s lékařkou Ditou Pichlerovou mu otevřelo oči. Metabolický věk neodpovídá skutečnému, ale je o 15 let vyšší. Místo 41 se jeho tělo cítí na 56 let, což je mimochodem stejný věk, který má jeho partnerka Lenka. Zároveň jeho tělo tvoří 56 kilogramů tuku a v oblasti nebezpečného nitrobřišního tuku je Petr na horní hranici lékařských tabulek.

Obezitoložka na Petra apelovala, aby se zamyslel nad příjmem alkoholu, který je hodně vysoký. „Mně to přišlo střídmé, když si dám denně 6 piv,“ přiznal později Petr na kameru. Současně Petra překvapilo, jak špatné má zdravotní výsledky – ztučnělá játra nebo vysokou hladinu kyseliny močové, na kterou mu odbornice nasadí léky, aby omezila riziko vzniku dny.

Nebezpečně vysoký má Petr také cholesterol, i na ten tedy dostane léky. V kapkách mu lékařka předepíše vitamin D, jehož hladina je u Petra velmi nízká. „Řekla bych, že jste tu pět minut po dvanácté, ale ještě se s tím dá něco dělat,“ uzavírá Pichlerová.