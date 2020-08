Šlofík nám prospívá, ale ne častěji než dvakrát týdně a déle než hodinu

Co o spánku možná nevíte Nedostatkem spánku je podle lékařů ohrožena třetina Čechů. Většina spí 6 až 8 hodin denně, přičemž u lidí v produktivním věku by to mělo být 7 až 9 hodin a u dospívajících dokonce 8 až 10 hodin denně. Mnozí ale spí kvůli školním či pracovním povinnostem méně, nedostatek spánku se pak snaží dohnat o víkendu. To ovšem podle odborníků problém neřeší, kvalitní spánek je založený na pravidelném dostatku spánku i rytmech usínání a vstávání.

Pokud člověku neustálý tok myšlenek brání usnout, existuje následující rada: „Klidná mysl před spaním je odrazem toho, jak ji využíváme přes den. Je dobré se naučit vypínat hlavu už během dne a pak to bude jednodušší zvládnout i večer,“ vysvětluje lékař a odborník na poruchy spánku Peter Šóš s tím, že někdy stačí na relax mozku pouhé 1 až 2 minuty 2krát nebo 3krát denně.

Lidé ve středověku spali jinak než ti moderní. Obvykle praktikovali takzvaný dvoufázový spánek, uléhali s příchodem tmy a probouzeli se někdy kolem půlnoci. Pak byli jednu až dvě hodiny aktivní, často jedli, pili, milovali se nebo si jen povídali, někteří si četli, psali nebo malovali. Noční aktivita bývala ve středověku přirozenou součástí celodenního cyklu a byla důležitým socializačním prvkem.

V řecké mytologii se bůh spánku nazýval Hypnos, latinsky Somnus. Staří Řekové, kteří nemohli usnout, se k němu v noci během bdění modlili za seslání sladkého spánku.