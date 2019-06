Rizika prázdninového sexu. Páteční Rozstřel bude o letních nástrahách

Léto v plném proudu, slunce svítí, pláž je plná lidí, moře láká k dovádění, ulice jsou rozpálené stejně jako opálená těla turistů, kteří si užívají načančané koktejly a zasloužené volno.

Když k tomu připočítáme oblečení, které víc odhaluje než zakrývá, a všeobjímající pohodu vyplývající z toho, že máme všichni volno, zdá se být logické, že nikdo nemyslí na to, co bude, až se zase vrátíme do reality. Chceme si zkrátka užívat léta a života.



Jenže někdy to s užíváním trochu přeženeme a riskujeme víc, než je zdrávo. Je sice lidské přehlížet rizika a nemyslet na následky, ovšem lékaři o tom vědí své.



O lékařce MUDr. Olga Dubová absolvovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě. Působila na gynekologických klinikách v Táboře a Pelhřimově, nyní pracuje na gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, kde se věnuje převážně onkogynekologii. Je odbornou asistentkou 1. LF UK a členkou mezinárodních a národních odborných společností.

Jakmile skončí prázdniny, začnou se čekárny venerologických či gynekologických ambulancí plnit pacienty, kteří doplatili na svou letní lehkovážnost.

Jak moc je česká veřejnost obeznámena s riziky sexuálního chování během dovolených? O kolik procent se na konci léta zvyšují případy nechtěného otěhotnění? Co jsou to HPV viry a jak se projevují? Jak se před nimi chránit a ohrožují více ženy, nebo muže?

Jaké další pohlavní choroby dnes lidem hrozí? Co to je PrEP a jak se používá? Jak je to u nás se sexuální osvětou a prevencí – vědí dnes mladí víc, než věděli kdysi jejich rodiče? A jsou kondomy všespásné?

O tom a dalších aktuálních tématech si bude moderátorka Karla Mráčková povídat v pátek s gynekoložkou Olgou Dubovou v Rozstřelu, který můžete sledovat živě od 12:30 do 13:10 hodin.