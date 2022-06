Rok neřešil rostoucí vřídek. Po dotazu v poradně mu zjistili rakovinu kůže

Hrbolek se sedmdesátiletému panu Karlovi objevil na stehně téměř rok předtím, než navštívil lékaře.

Poradna pro čtenáře iDNES Premium Co dělat, pokud vás trápí ekzém, pigmentové skvrny či lupénka? Jak poznat podezřelé znaménko?

Na všechny problémy s kůží se můžete ptát týmu dermatoložek z Laserového centra Anděl.

„Nejdříve to nic nebylo, jen takové vystouplé narůžovělé místo, které se časem začalo zvětšovat. Dokonce se mi tam udělal strup, který jsem si omylem strhl. Nikdy by mě nenapadlo, že to může být rakovina kůže,“ vzpomíná.

Na vyšetření k lékaři mu přišlo zbytečné chodit, znejistěl, až když se vřídek zvětšoval a začal mokvat. Tehdy ho ukázal dceři, která pátrala, co by to mohlo být, a zeptala se v dermatologické poradně. Pak už vše vzalo rychlý spád a po odpovědi objednala otce na vyšetření k lékařce Naděždě Vojáčkové z Dermatologického centra Anděl, která odpovídá i v prémiové poradně iDNES.cz.