Kvůli covidu nechodili na preventivní prohlídky. Teď mají pozdě odhalený nádor

„Má rakovinu žaludku. Kdyby přišel před šesti měsíci, dal by se nádor vyoperovat a pacient by měl šanci na vyléčení. Jenže teď už má metastázy, operace by mu nepomohla. Snažíme se mu zmírnit potíže. Vyléčit ho neumíme, ale ani příliš prodloužit život,“ říká Jakub Cvek, přednosta onkologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava.