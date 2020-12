Jak dostat Čecha na preventivní prohlídku? Pomáhají příběhy jiných a informace

Masarykův onkologický ústav v Brně chystá projekt, který se má prevencí nádorových onemocnění intenzivně zabývat. Do tažení proti rakovině se zapojily i dvě jeho zdravotnice, vrchní sestra Gastroenterologického oddělení MOÚ Bc. Petra Absolonová a koordinátorka Centra prevence Bc. Michaela Přikrylová.

Neměla bych to říkat, ale když mám pocit, že mi zrovna nic není, snažím se preventivní prohlídky proti rakovině oddalovat. Mám pak z toho černé svědomí. Jak lidi jako jsem já změnit?

Petra: Asi nejdůležitější je si uvědomit, že vlastní zdraví nemůže být chápáno jako výsledek úsilí zdravotnického zařízení. Ale že je do něj třeba něco investovat. Nestačí si jen vzít pilulku k okamžité úlevě, je třeba přijít ještě dřív, než mě bude třeba něco bolet.

Michaela: Nejspíš by si člověk měl říct, že by měl dělat něco pro své zdraví nejen kvůli sobě, své budoucnosti, ale i rodině. A uvědomit si, že kdyby se s ním něco stalo, blízkým by určitě chyběl.