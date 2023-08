Nebezpečné mnutí očí. Můžete nastartovat specifické imunitní procesy, říká primář

Při péči o něco opravdu vzácného často říkáme „chraň to jako oko v hlavě“. Je opravdu oko na našem těle nejvíc hodno naší ochrany?

Oči jsou a vždy byly nejvytíženějším smyslovým orgánem a nejsou chráněny uvnitř těla, ale vystaveny vně, proto je moudré je chránit. Člověk je totiž při přijímání informací na zraku závislý z 80 až 90 procent. A v dnešní době moderních technologií, počítačů i telefonů význam zraku ještě narůstá, proti minulosti, kdy člověk víc využíval i sluch a hmat, aby se uživil a ubránil přírodě. O to déle dnes při ztrátě zraku trvá, než se zadaptujeme na to, abychom místo očí začali plně využívat ostatní smysly.

Pokud oči nechráním slunečními brýlemi a vystavuji je permanentně nepřízni a nepohodě, mohou se objevit projevy stárnutí, jakými jsou například šedý zákal nebo makulární degenerace světločivných buněk.