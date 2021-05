Co všechno byste měla vědět o svých ňadrech. Deset otázek pro gynekologa

1. Můžu onemocnět kvůli podprsence?

Bez ní to prostě nejde, a je to tak naprosto v pořádku. Neexistuje žádný lékařsky doložený údaj, že by podprsenka nějakým způsobem ovlivňovala vznik onemocnění, a to ani když je moc těsná. Před několika lety se objevilo tvrzení, že příliš pevně k tělu přiléhající podprsenka může uzavřít lymfatické dráhy. To je ale úplný nesmysl.

2. Je třeba si dělat starosti kvůli bolestem během menstruace?

Před a během periody jsou prsa mimořádně citlivá. Bolesti prsou jsou v naprosté většině případů neškodné a závislé jen na cyklu. Jedná se u nich o hormonální příčinu a určitě nejsou příznakem nádoru.

3. Může výživa ochránit před vznikem rakoviny prsu?

Souvislost mezi způsobem stravování a počtem případů tohohle druhu rakoviny skutečně existuje. Faktem je, že neexistuje žádná výživa proti rakovině. Na druhé straně ale spousta vědeckých důkazů naznačuje, že některé potraviny, zejména cukr, podporují vznik tohoto onemocnění. Takže se nezmýlíte, když si budete dávat pozor, a to minimálně na skrytý cukr v průmyslově zpracovaných potravinách. Špatné stravovací zvyklosti zjevně vedou ke zvýšení počtu pacientů s rakovinou. Nejlépe to ukazuje příklad japonských žen, které se stravují tradičně a rakovina prsu se u nich objevuje ve výrazně menším počtu než u žen žijících ve vyspělých západních průmyslových státech. Takže se zdá, že potrava bohatá na ryby, rýži a zeleninu riziko vzniku rakoviny snižuje.

4. Jsou deodoranty s přídavkem hliníku pro prsa nebezpečné?

Není to prokázáno, ale pokud chcete mít jistotou, používejte raději jiné. Švýcarští výzkumníci prokázali na myších možnou souvislost mezi hliníkem a rakovinou prsu. Ale i oni připouštějí, že to nedokazuje příčinnou souvislost mezi používáním deodorantů s hliníkem a vznikem rakoviny prsu u lidí. Onkologové ovšem varují před používáním parabenů v kosmetice. I tady sice ještě chybí konečný vědecký důkaz, ale už je prokázáno, že parabeny můžou ovlivňovat hormonální rovnováhu v lidském těle. A rakovina prsu je většinou závislá na hormonech, takže negativní vliv parabenů není vyloučený.

5. Je při rakovině prsu vždycky nutné podstupovat chemoterapii?

V dřívějších dobách to bývala léčba první volby, teď už se ale používá méně často. Dnes už bývá rakovina prsu diagnostikována naštěstí ve stále ranějších fázích, takže chemoterapie není většinou potřeba. Víme, že dnes má šanci na uzdravení více než 90 procent žen, které podstoupily operaci, případně ozařování. Ovšem u agresivních, rychle rostoucích druhů nádorů se chemoterapie stále doporučuje.

6. Ohrožují cigarety a alkohol nějakým způsobem prsa?

Některé požitky mají úzkou souvislost s rakovinou prsu. Vztah mezi rakovinou prsu a alkoholem je vědecky doložený. Už konzumace 27 gramů alkoholu denně, což odpovídá asi 0,7 litru piva nebo 0,3 litru vína, zvyšuje riziko vzniku rakoviny o 40 procent. Kanadský výzkum, provedený na velkém vzorku lidí, prokázal těsnou spojitost mezi intenzitou a dobou trvání kouření tabáku a rakovinou prsu. Čím déle ženy kouřily, tím vyšší bylo riziko vzniku onemocnění.

7. Představují velká prsa zvýšené riziko vzniku rakoviny?

Pokud má velikost prsou souvislost s nadváhou, pak ano. Vztah mezi nadváhou a zvýšeným rizikem vzniku rakoviny je dnes už mnohonásobně vědecky prokázaný. Znamená to, že žena s nadváhou má zpravidla větší prsa obsahující více tukové tkáně, a to riziko zvyšuje. U štíhlé ženy s větším horním objemem se v zásadě tohle nebezpečí nijak nezvyšuje. Velkou roli hraje také rodové zatížení.

8. Kdy je nahmataná bulka nebezpečná?

Samovyšetření pohmatem vám může zachránit život. Většina změn v prsní tkáni ale naštěstí není zhoubná. Většina změn, například zesílení prsní tkáně, není nebezpečná. Často jde jen o neškodné cysty nebo nezhoubné fibroadenomy. Každou přetrvávající změnu v prsní tkáni byste ale určitě měla konzultovat se svým lékařem.

9. Co se děje, když jsou prsa najednou horká?

Když nepomůžou protizánětlivé léky, jděte ihned k lékaři. Příčinou může být zánět prsou. Účinnou první pomocí je chladivý obklad nebo tvarohový zábal. Pokud ale potíže přetrvávají několik dní, je nutné bezpodmínečně vyhledat lékaře, aby se objasnila jejich příčina.

10. Jak se dají prsa posilovat?

Ženská prsa ztrácejí s věkem svou pružnost. Díky vhodným cvikům ale můžou zůstat pevná a vypjatá. Posilování prsních svalů a dobrá péče o pleť přispívají k tomu, že dekolt zůstane hladký a pevný. I když možná nemáte zrovna moc v oblibě kliky, je právě tento cvik nejlepším cvičením na posílení prsního svalstva. Ideálním sportem je také plavání stylem kraul. Efektivním cvičením, které můžete provádět kdykoliv a kdekoliv, je silně stisknout před tělem obě dlaně proti sobě. Také studená voda se osvědčila jako příznivý zkrášlující prostředek. Ranní krátké osprchování hrudi studenou vodou podpoří prokrvení a napne pokožku.