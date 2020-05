Češi mají rádi orální sex, potvrdil průzkum. Jak jste na tom vy?

Orální sex se stává běžnou sexuální praktikou, jejíž obliba roste na celém světě. A to navzdory tomu, že není zcela bez nebezpečí, neboť přenosem papilomavirů hrozí infekce úst.

Průzkum mezi více než tisícovkou Američanů a Evropanů, který zveřejnil server Superdrug Online Doctor, ukázal, že orální praktiky jsou důležité pro 73 procent mužů a 62 procent žen. Pokud by si lidé měli vybrat jen jednu sexuální metodu, které by se po zbytek života věnovali, asi 30 procent mužů by zvolilo právě orální sex.

Podobné závěry potvrdila i česká čísla. K orálnímu sexu se hlásí 75 procent Čechů, mezi muži je to 80 procent, mezi ženami 70 procent. Nad všemi ostatními sexuálními praktikami by orální sex upřednostnila čtvrtina mužů a 16 procent žen, nejčastěji ve věku 27 až 35 let a 54 až 65 let. Nejméně je rozšířen mezi mladými lidmi od 18 do 26 let, vyplynulo z průzkumu agentury Ipsos pro sexshop Růžový slon, kterého se zúčastnilo 1 100 respondentů.

Preferovaná sexuální praktika praktika muži (%) ženy (%) orální sex 24,7 15,9 vaginální sex 66,6 76,6 anální sex 4,1 2,2 jiná 4,6 5,3

n = 591 mužů; 509 žen

„Muži nejenže se častěji k orálnímu sexu hlásí, ale rovněž ho častěji sami iniciují, a to v asi 36 procentech případů. Ženy naopak v průzkumu častěji odpovídaly, že k orálnímu sexu došlo z iniciativy partnera,“ doplňuje Adam Durčák ze sexshopu Ruzovyslon.cz, který testuje a prodává erotické pomůcky a zabývá se zdravou sexualitou. Největší podíl dotázaných podle něj prozradil, že orální sex praktikují stejně tak z vlastní, jakož i z partnerovy iniciativy.

Kdo z partnerů iniciuje orální sex Iniciátor muži (%) ženy (%) spíše já 36,2 21,1 spíše partner/partnerka 9,3 22,2 oba rovnocenně 54,5 56,7

n = 828; 472 mužů, 356 žen

Podle sexuologa Petra Weisse, který vychází ze své klinické praxe, přistoupí však většina žen na felaci jen proto, aby partnera potěšily, protože ho milují, anebo proto, že je k tomu partner nutí.

A právě milujícím partnerkám, které si v v orálním sexu nevěří a neodvážily se zatím přihlásit do sexuálního kurzu, nabízíme několik triků, které nám muži prozradili: zabodujete fantazií, dejte si na čas, zapojte i jazyk, ruka jako pomocník, zeptejte se na vychytávky, pozor na zuby, sexy prádlo, nepřestávat – více čtěte zde.

Pokud by se měli Češi vzdát všech sexuálních praktik kromě jedné, orální sex nad všemi ostatními praktikami upřednostnilo asi 25 procent mužů, žen pak asi 16 procent. Většina z dotázaných – zhruba 67 procent mužů a bezmála 77 procent žen – by volilo styk vaginální.

Podíl lidí, kteří v posledních 12 měsících měli či neměli orální sex orální sex za poslední rok muži (%) ženy (%) ano 79,9 69,9 ne 16,9 24,6 nevím, nepamatuji si 3,2 5,5

n = 1100; 591 mužů, 509 žen

Oční kontakt

Průzkum zmíněného sexshopu se zabýval také tím, jak je při sexu pro obě pohlaví důležitý oční kontakt. Udržovat jej při jakékoliv formě sexu je podstatné pro 61 procent mužů oproti 55 procentům žen. Téměř shodně pro obě pohlaví je nejdůležitější při sexu vaginálním, naopak u orálního sexu je pohled z očí do očí důležitější pro muže, a to více než dvojnásobně.

Celková důležitost očního kontaktu oční kontakt celkový podíl (%) muži (%) ženy (%) Je důležitý 58,1 60,7 55 Není důležitý 37 34,7 39,7 Nehodnoceno 4,9 4,6 5,3

n = 1100