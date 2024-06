Příběh Jany: Manželův úraz nám převrátil život naruby, cítím se jako v pasti

Naše manželství bylo do té nehody takové jako spousty jiných. Někdy jsme se milovali, někdy dohadovali o blbostech, ale tak nějak to fungovalo. Manžel se hodně realizoval v práci – pracoval jako automechanik, ale svého koníčka si tahal i domů. Hrabali se s kamarády ve starých autech a motorkách.

To byl i jeho další koníček. Motorky miloval od puberty, vystřídal jich několik, ale nakonec se zamiloval do silničních strojů, kde se prý nejlíp odreagoval. Mezitím taky stíhal jezdit se synem na fotbalové tréninky, zápasy a soustředění. Hodně dělal i kolem domu. Prostě aktivní chlap k nezastavení.

Napište i vy svůj příběh Příběhy jsou upraveny redakcí. Vycházejí z vašich skutečných problémů, s nimiž se svěřujete v partnerské poradně, v diskusích nebo z e-mailů, které posíláte na ona@idnes.cz. Respektují vaši anonymitu.

Já se o něj sice vždycky hodně bála, když se rozhodl vyjet si s kamarády (mě na motorku nesbalil, ani mě nikdy nepřesvědčil, abych jezdila s ním). Brala jsem to jako součást jeho života, ale z mé strany nemilovanou, spíš jsem si někdy připadala jako hysterka, když jsem ho prosila, ať mi vždycky zavolá z cíle cesty, že je v pořádku.

Často zapomněl a volal až třeba pozdě večer, se smíchem, že mám být ráda, že nevolá, protože to znamená, že je všechno ok. Tehdy taky nevolal, ale myslela jsem, že je to jako vždycky, zakecal se s kamarády a na mě ani nevzpomněl. Pak ovšem volal jeden z nich, že měl manžel ošklivou nehodu a je v nemocnici. Prý se ale nemám děsit, bude žít.

Všechno další si pamatuju jako ve snách. Nikdo toto nechce zažít. Vidět ho na přístrojích, v umělém spánku. Mluvit s doktorem, který se tvářil tak vážně. Brečet, bát se, zoufat si, co bude, když on tu nebude… Přežil. Trvalo to dlouhé měsíce, spíš roky, než byl zase s námi. Ale už to nikdy nebude jako dřív.

Můj muž se vrátil domů na vozíku. Do své milované práce už nikdy nepůjde, na koníčky může taky zapomenout. Jemu i celé naší rodině se doslova obrátil život naruby. S financemi to jakž takž zvládáme, to není ten problém. Horší je, že můj muž to vše odnesl hlavně po duševní stránce.

Fyzicky se dal dohromady líp, než se čekalo. Fyzioterapeutka říkala, že je borec. Ovšem ona s ním nemusí bydlet. Je to prostě jiný člověk. I když jsem se mu snažila být celou dobu i s dětmi oporou. Má kamarády, rodiče, bráchu, přesto se propadl do depresí a nihilismu. Strašně se lituje, je vzteklý a vztahovačný, jindy se zase omlouvá a je lítostivý.

Musím říct, že jsem z toho opravdu hrozně unavená a vyčerpaná, nevidím žádné světlo na konci tunelu. Od samého začátku jsem se snažila být tu pro něj. Doma jsem všechno zařídila tak, aby tu mohl dobře fungovat, až se vrátí domů. Našla jsem mu i brigádu na doma, aby se zabavil a přišel na jiné myšlenky.

Někdy vidím, že se snaží. Dělá srandičky, hlavně před dětma, vymýšlí zábavná překvapení, dokonce i zkouší vařit, aby mi pomohl, což nikdy doma nedělal. Jenže pak zase hodiny civí do zdi nebo do mobilu, odsekává, je vzteklý a říká, že měl tehdy radši umřít.

To mě vytáčí. Často kvůli tomu brečím, tajně, aby mě neviděl on ani děti. Jsem zoufalá. Je toho na mě fakt hodně, ale cítím to na sobě jako balvan a vedle sebe mám navíc docela jiného člověka, než jsem znala dřív. Vím, že on to má tisíckrát horší než já, ale já nic nezavinila a přitom se cítím jako v pasti.

Jana

Názor psycholožky čtěte na další straně.