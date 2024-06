Konec macho idolů. Slavní muži s krysími rysy jsou hitem léta i internetu

Jak zjistit, zda takový „sexy hlodavec“ sedí zrovna vedle vás na sedačce? Podívejte se pozorně. Je štíhlé postavy? Úzkého obličeje s výraznými lícními kostmi? Má možná trochu moc velké zuby a neposedné vlasy? Velké uši či výrazný, špičatý nos? Zkrátka připomíná tak trochu myšáka? Pak je to určitě Hot Rodent.

Sexy potkan musí být i pozorný

Za fenoménem stojí letošní filmová novinka Rivalové. Na sítích se již krátce po premiéře na konci dubna začala šířit myšlenka, že dva hlavní mužští protagonisté, herci Mike Faist a Josh O’Connor, nápadně připomínají dva slavné myšáky: Stuarta Littlea a Rodericka St. Jamese z filmu Spláchnutej. Vyplynul z toho jasný závěr: muž může být přitažlivý, i když disponuje tak trochu krysími rysy.

Fenoménu Hot Rodent dali vzniknout protagonisté filmu Rivalové Josh O’Connor a Mike Faist

Idea sexy hlodavců se rychle ujala. Aktuální sezona byla překřtěna na Léto krysího muže a začaly vznikat seznamy dalších slavných „hlodavců“. Figurují na něm Tom Hiddleston, Kieran Culkin, Barry Keoghan, Tobey Maguire, Jeremy Allen White či Matty Healy. Poslednímu jmenovanému náleží čestné místo, neboť právě on posloužil jako předloha myšáka Roddyho z animáku Spláchnutej.

Fanoušci a fanynky, jejichž řady se v posledních týdnech mimořádně rozrostly, dotyčné připodobňují ke krysám, potkanům, ale i roztomilým činčilám či dokonce kapybarám. K té je přirovnáván Barry Keoghan, zatímco třeba Jeremy Allen White a Josh O’Connor se dočkali srovnání s inteligentními, avšak trochu „přerostlými“ potkany. O’Connor je mimochodem nejspíš jediný, koho přídomek doopravdy potěšil. Celý život je totiž velkým fanouškem filmu Ratatouille o krysím kuchaři.

Podle jedné definice vypadá sexy hlodavec tak unaveně, jako by ho „od smrti dělila jediná cigareta“. Voní kořeněným parfémem, tabákem a vychladlou kávou. Nejraději nosí stylové vintage oblečení. Je zkrátka na míle daleko od machistického alfa samce, který byl dlouho pokládán za ideál mužské krásy.

Fyzický vzhled ovšem není všechno. Klasický sexy hlodavec je podle internetové definice zároveň věrným přítelem či manželem, který kupuje své vyvolené kytky a nestydí se dávat její fotky na Instagram. Oplývá vysokou morálkou, intelektem a citlivostí. Zároveň je ale trošku chaotický, svým chováním možná i zvláštní.

Server Dazed, kde se měla údajně idea sexy hlodavce zrodit, představil i další typy mužů a příklady z řad slavných herců. Sexy orel vyniká šlachovitým tělem a výrazným nosem, přičemž ukázkovým zástupcem je Ryan Gosling. Medvěd má mít široká ramena a hruď jako Henry Cavill. Pes je jako Heath Ledger – milý, usměvavý a ideálně oplývá blonďatou hřívou připomínající srst zlatého retrívra. Plaz má být hubený a uhlazený, třeba jako Timothée Chalamet. V jeho případě ovšem panují pochyby. Často bývá i on zařazován na seznam sexy hlodavců.

Dvě stránky hlodavčí krásy

To, co možná na první dobrou zní jako hloupý výmysl z internetu, může být důležitým přelomem ve vnímání mužské krásy. I mnozí pánové trpí pocity méněcennosti a ženou se za nasvaleným ideálem. Léto sexy hlodavce by jim mohlo ukázat, že i netradiční krása a charisma mohou být přitažlivé a žádané.