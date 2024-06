Nahé šaty Kate Mossové. Prosvítily je blesky, odstartovaly hvězdnou kariéru

Slavné pětici supermodelek Cindy Crawfordové, Naomi Campbellové, Lindě Evangelistě, Christy Turlingtonové a Claudii Schifferové před polovinou devadesátých let vyrostla konkurence. O pár let mladší anglická modelka Kate Mossová si svět podmanila svým netradičně krásným vzhledem.

Byla o dost hubenější a menší, než bylo v té době běžné, pod očima tmavé kruhy a v obličeji zasněný výraz. Stala se představitelkou tzv. heroin chic – podmanivě ztrhaného ideálu krásy.

Dceru barmanky a zaměstnance aerolinek objevila majitelka modelingové agentury na letišti v New Yorku v roce 1988. Až o pět let později se tehdy devatenáctiletá modelka zapsala do obecného povědomí. A to tak trochu omylem. Za vším stál výběr šatů.

Omyl se ukázal být požehnáním

Kate Mossová si na opulenci nikdy příliš nepotrpěla. Na večírek Elite Model Agency v roce 1993 do londýnského hotelu Hilton si vybrala jednoduché nylonové šaty u návrhářky Corinne Day. Celý večer se bavila s přáteli, popíjela pivo a kouřila, jak bylo jejím zvykem. Na fotografy, kteří ji obklopovali, byla tou dobou už zvyklá. Ráno, když bulvární deníky zveřejnily fotky z akce, se však dostavil šok.

Látka šatů byla na první pohled vcelku obyčejná, lehká, hladká a stříbřitá, rozhodně však ne transparentní. Aspoň tak se jevila v potemnělém bytě návrhářky ve čtvrti Soho. Blesky fotoaparátů ji však prosvítily až na kůži. Celý svět si tak mohl prohlédnout, že mladičká modelka se na večírek vypravila v černých kalhotkách a bez podprsenky.

„Nevěděla jsem, že jsou ty šaty průhledné, dokud další den nezveřejnili fotky v novinách,“ přiznala modelka v nedávném rozhovoru pro magazín Vogue. „Kdybych tak tehdy tušila, že o nich budu mluvit ještě o třicet let později!“

Zdánlivé faux pas se však ukázalo být přelomovým bodem v kariéře dnes již legendární modelky. Její jméno se začalo skloňovat ve všech pádech. Návrháři málem stáli frontu, aby právě ona odchodila jejich přehlídky. Možná i díky incidentu z roku 1993 se Kate Mossová dokázala odvázat. Nikdy neměla problém se na přání svého chlebodárce svléknout.

Téměř nahá se objevila třeba na několika přehlídkách Vivienne Westwoodové. V roce 1993 se po mole procházela jen v titěrné sukýnce a ležérně lízala nanuk. Úspornými modely ji ozdobil také někdejší kreativní ředitel Chanelu Karl Lagerfeld. V rouše Evině se nechala mnohokrát nafotit, třeba pro slavný kalendář Pirelli v roce 2012.

Pirelli kalendář pro rok 2012 - Kate Mossová

Její ikonické šaty jsou dnes ceněným exponátem londýnského Victoria and Albert Museum, v depozitáři jsou uloženy pod přírůstkovým číslem T.63-1995. Mossová na ně i po letech často a ráda odkazuje. Bez podprsenky a v transparentním materiálu ji vídáme častěji než kteroukoliv jinou celebritu. I své letošní padesáté narozeniny slavila v „nahých“ šatech, v tomto případě ušitých z krajky.

Kate Mossová mimochodem není první ani poslední hvězdou, které se stala podobná „nehoda“. Blesky fotoaparátů jsou zrádná věc. Své by mohla vyprávět její starší kolegyně, modelka a herečka Jane Birkinová, která si podobný kousek oblékla v roce 1969 na premiéru filmu Slogan.

Tenké svetříkové šaty rovněž odhalily tmavé kalhotky a absenci podprsenky. Situaci, která v šedesátých letech byla snad ještě ožehavější než o třicet let později, brala s humorem. „Neuvědomila jsem si, že jsou tak průhledné. Kdybych to věděla, nevzala bych si pod ně kalhotky!“ prohlásila později.