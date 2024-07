Konec folklorního balastu. Kolekce Černého pro OH je konečně profesionální

Jeho dílo odprezentují čeští sportovci během slavnostního zahájení a ukončení olympijských her v Paříži, které vypuknou 26. července. Přípravy a výroba nástupových oděvů trvaly téměř dva roky – což je úctyhodná doba, když vezmeme v potaz, že chvilka slávy, kdy je uvidí v televizi celý svět, bude trvat pouhých pár sekund.

Dočkali jsme se světového počinu

Jan Černý během tiskové konference Českého olympijského výboru loni v září použil mnohokrát omílaná slova „brutálně speciální“ a zmínil, že na kolekci „bude mít názor každý“. Nu a teď přišel ten čas, kdy jsme si mohli názor vytvořit a vyměnit se svými blízkými. Jaký je ten váš – líbí? Nelíbí?

Vlastně je to úplně jedno. Cílem není zalíbit se všem – to ani nejde – nýbrž zaujmout. A to se Janu Černému bezpochyby daří a dařit bude. Kolekce je skutečně světová, jak se od návrháře, který působil v Londýně a v Paříži, očekávalo.

Za olympijskou kolekcí stojí módní návrhář Jan Černý.

Saka a bundy, na které jsme byli z předchozích let zvyklí, Černý vyměnil za trendy nadčasové trenčkoty. V Paříži je podle jeho slov nosí „každý druhý“, a jedná se tak o decentní hold hostitelské zemi. Jsou to zkrátka takové holínky do deště 2.0. Opatřil je vzorem vycházejícím z Rorschachova testu a také z tvorby grafika a malíře Vladimíra Boudníka.

Polo trička s kontrastní bílou légou a límečkem zase působí díky drobným tečkám jako dílo pointilistického malíře. Barevné přechody mají upomínat na historické české sportovní dresy.

Klasickou trikoloru Černý na barevném spektru poněkud posunul: oděvům tak dominuje tmavě modrá, smetanová a jasná červená, přecházející téměř do oranžova. Sem tam probleskuje netradiční zelená na šátku, ponožkách a teniskách. Součástí jsou i skleněné amulety od firmy Lasvit ve tvaru lipového listu.

Uniforma je plná zajímavých detailů: obrázků běžců či „razítek“ české vlajky a nápisů CZE. Škoda, že se mezi nimi neobjevil odkaz na Bedřicha Šupčíka, prvního českého olympijského vítěze, který zlatou medaili získal za šplh na laně v roce 1924 v Paříži. Vzhledem ke stému výročí a stejnému místu konání by se taková pocta jevila jako logická. I tak je to ovšem počin svěží, nápaditý a extravagantní jen do únosné míry.

Zároveň však dostojí vysokým standardům sportovců. „Měl jsem to tričko na sobě dvě minuty a už po deseti vteřinách jsem cítil funkčnost materiálu, tu chladivost,“ prozradil Zbyněk Sýkora, předseda Českého paralympijského výboru. Převažujícím materiálem je chladivé vlákno z japonského nylonu. Paralympionici ocenili i to, že pro ně Černý vytvořil místo trenčkotu kratší a praktičtější bundy.

V olympijské uniformě se odráží poslední kolekce Černého značky Jan Société, kterou představil loni na podzim. I v ní bychom našli oversize baloňáky, spoustu skrytých nápisů a detailů i rozpité skvrny. Všechno to jsou prvky pro návrháře typické.

Fantazie Jana Černého je nesporně bohatá, přesto v poslední kolekci své značky Jan Société neopomněl ani osvědčenou klasiku, jakou je dvouřadý baloňák v khaki barvě.

Fakt, že je olympijský oděv celý v oversize střihu, se, uznávám, nemusí každému líbit. V internetových diskuzích zaznívají často slova jako „župan“, „laboratorní plášť“, ale také „politý oděv socialistického dělníka“. Jenže taková je móda, takové jsou trendy. A ty by měla nástupová kolekce do jisté míry odrážet.

Konec folklorního balastu

Jak prozradil předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, Jana Černého si vybrali samotní sportovci. „Jsou to mladí lidé, kterým je dvacet nebo pětadvacet let. Tak jsme jim řekli, ať si vyberou, koho chtějí. A oni přišli se jménem, které jsem do té doby neznal,“ řekl na slavnostním odhalení kolekce.

Byl to krok správným směrem. Černý se dokázal oprostit od folklorního balastu, kterému se podařilo vetřít do většiny olympijských kolekcí. Zdaleka nejvíc řádil v té minulé, kterou stvořila designérka Zuzana Osako pro olympiádu v Tokiu. Žádné vestičky, kolové sukýnky a bezcharakterní ťapky u něj nemají místo.

Jiné kolekce zase působily velmi amatérským dojmem. Vzpomeňme na neslušivé střihy a změť barev z Ria z roku 2016 – i něčeho takového jsme se díky Černému letos vyvarovali. Lépe vzpomínáme na holínky z Londýna. Ovšem i ty, byť dnes již téměř ikonické, ve své době byly dost kontroverzní.

Abychom byli úplně spravedliví, návrháři nástupových kolekcí často čelí omezením ze strany zadavatele a také laické i odborné veřejnosti. Český olympijský výbor však tentokrát nechal Černému zcela volnou ruku. Za což od návrháře sklidil ocenění a poděkování. „Čekal jsem spoustu omezení, ale žádná nepřišla, takže za to děkuji,“ nechal se slyšet. Výroby se již tradičně ujala značka Alpine Pro.

Zvolejme tedy sláva a tři dny se radujme. Konečně jsme se dočkali důstojné olympijské kolekce, která sleduje moderní trendy a zároveň je originální. A dokonce se s přehledem vyrovná, či dokonce předčí nástupové oděvy delegací, jež si na fešácké úbory tradičně potrpí: francouzské, italské nebo americké. Nezbývá než doufat, že se Výbor bude i nadále držet tohoto nového přístupu, a bude oslovovat již jen skutečně kvalitní designéry.