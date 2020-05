Ženě se po plastice spojila prsa, musela podstoupit další zákrok

Implantáty si nechala do prsou voperovat ještě před tím, než se stala maminkou. Po porodu a kojení se jí prsa zvětšila o několik velikostí, neměla ideální tvar a ona se rozhodla pro další operaci.

Tentokrát toužila po menší velikosti. Zákrok se povedl, ale po čase se prsa začala uprostřed slévat v jedno. Nedržela tvar a byla zatvrdlá. Bohužel se u ní objevila jedna z nejčastějších komplikací po plastické operaci prsou. Okolo implantátu se utvořily kapsule. Jedná se o zmnožení jizevnatého materiálu kolem implantátu, jehož síla i tuhost jsou velmi individuální.

Když už se kapsula u ženy po operaci utvoří, lze ji odstranit jedině operačně, a to buď jejím odstraněním, nebo tzv. nářezy. Bohužel i tak není nikdy jistota, že se kapsula znovu neutvoří. Řeší se tedy velmi individuálně, na základě posouzení celé situace odborníkem.

Vyřešit situaci mohli lékaři Terry Dubrow a Paul Nassif z prestižní kliniky plastické chirurgie v Los Angeles, kam Flora Alekseyeunová dorazila na konzultaci. Lékaři si byli vědomi toho, že i po složité operaci nebude jisté, zda budou prsa vypadat podle představ pacientky. I přesto ale se zákrokem souhlasili.

„Když jsem se stal plastickým chirurgem před desítkami let, říkalo se, že tento stav není měnitelný a ňadra se nedají opravit. Po letech už víme, že to lze. Operace ale není jednoduchá a výsledek je nejistý. Vždy není jasné, zda to dopadne dobře, a s tím do toho pacientka jde,“ sdělil v pořadu Botched lékař Terry Dubrow.

Zákrok probíhal bez komplikací. Naštěstí se neobjevily ani několik týdnů po něm. Vypadá to, že ňadra zůstanou na svém místě a žádná další operace nebude potřeba.

„Jsem moc ráda, že jsem sebrala odvahu a pro operaci jsem se rozhodla. Dopadlo to dobře a konečně mám místo jednoho podivného ňadra zase dvě jako normální člověk. Vypadá to mnohem lépe. Mám zpět svoje sebevědomí,“ doplnila žena s tím, že by si v minulosti operaci prsou zřejmě rozmyslela, kdyby věděla, jaké komplikace ji čekají.