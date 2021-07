Lidé moc netuší, jak mají vypadat prsa, říká plastický chirurg Měšťák

Jak se ve vašem oboru projevila doba covidová?

Co se týká mojí práce na 1. lékařské fakultě, kde zodpovídám za výuku mediků oboru plastické chirurgie, máme jistá omezení, ale díky tomu, že jsme lékařská fakulta, nejsou naštěstí taková jako na jiných univerzitách. Tam, pokud vím, jedou v distanční formě všichni, zatímco my pokračujeme prakticky bez omezení, jen v menších skupinkách. V nemocnici se samozřejmě ruší spousta operací, což je problém, protože speciálně u rekonstrukce prsů po onkologických onemocněních, na které se specializuju, jsou čekací lhůty několik let. Teď bych například objednával na rok 2023, ale odkládalo se toho tolik, že zatím termíny pro nové pacienty nemůžu vypisovat vůbec. V této době taky medikům chybí možnost chodit se dívat na operace. Co se týká naší kliniky Esthé, pracujeme v upraveném režimu, a zájem o estetické zákroky se paradoxně zvýšil.

Atraktivní člověk má menší pravděpodobnost, že dostane pokutu nebo že bude odsouzený soudem, a vyšší pravděpodobnost, že třeba dosáhne kariérního postupu a vyššího platu. Ondřej Mešťák plastický chirurg