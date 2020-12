Trápily mě lupy. Nakonec se ukázalo, že mám nevyléčitelnou nemoc

„První příznaky jsem začal pozorovat, když mi bylo dvacet šest, tedy před deseti lety. Nejprve jsem si myslel, že to jsou lupy. Jenže jsem se jich pořád nemohl zbavit,“ popisuje Petr první příznaky propuknutí nemoci.



Lékařka, ke které se vydal pro pomoc, mu předepsala první přípravek. Jenže stav se pořád nelepšil. „Naopak, zhoršovalo se to,“ říká Petr. Doktorka ho proto odeslala na specializované kožní pracoviště, kde už rozpoznali pravou příčinu potíží, lupénku, a předepsali první přípravky na potlačení projevů.

„Asi rok po vyřčení diagnózy následovala první hospitalizace, během které se pacientovi dávají masti se rtutí a dehtem. Vždy, když se stav zhorší, následuje takováto hospitalizace a léčba,“ vysvětluje mladý muž.

Lupénka (psoriáza) je autoimunitní onemocnění, které postihuje především kůži. Objevují se na ní hnědočervená ložiska se stříbřitými olupujícími se šupinami, nejčastěji na kolenou, loktech či ve vlasech. Nemoc může postihnout také klouby, což se projeví bolestí a ztuhlostí.

„Lupénka je nevyléčitelná, je možné jen potlačovat příznaky, a to pomocí mastí, nejčastěji s obsahem kortikoidů nebo na bázi rtuti a dehtu. Další možností je světloléčba, tedy něco jako solárko, a pak také biologická léčba. Ta je však hodně drahá a využívá se jen u pacientů s vážným průběhem. To já naštěstí nejsem,“ říká Petr s tím, že on sám má štěstí a týká se ho jen lehký průběh nemoci.

„Lupénka je geneticky podmíněná. V naší rodině ji měl můj děda. Obecně ji vyvolává stres nebo zánět v těle. Já sám si neuvědomuji, že bych byl před deseti lety nějak výrazně ve stresu, takže to u mě musel odstartovat nějaký zánět. Ale to už se nedozvím a není to ani tak důležité. Už jsem si na nemoc zvykl,“ přiznává.

Ložiska lupénky má Petr hlavně ve vlasech, na těle se mu daří je léčbou udržet pod kontrolou. „Mám ještě štěstí,“ dodává.