Marsha P. Johnsonová: Bojovnice za LGBTQ komunitu, která ohromila svět

Nikdy se neidentifikovala jako transgender. Narodila se jako muž, ale celý život pak byla ženou. Už jako dítě se oblékala do ženských šatů a nosila boty na podpatku, které tajně brala mamince. Od pěti let nosila šaty i do školy. Kvůli šikaně ale po pár letech přestala a ve své domovině v městě Elizabeth se na veřejnosti chovala jako kluk.

V sedmnácti letech odešla z domu s pouhými patnácti dolary v peněžence a rozjela se do New Yorku, kde se usadila v Greenwich Village. V oblasti, kterou si tolik oblíbila právě LGBTQ komunita. Cítila se být ženou, ale přitom samu sebe označovala za genderově nekonformní. Nikdy nepodstoupila operaci na změnu pohlavních orgánů. Nepotřebovala to. Byla ženou.

Snažila se na sebe příliš neupozorňovat, ale stále bojovala za práva lidí z LGBTQ komunity. Slavnou se stala ve chvíli, kdy se zapojila do stonewallských nepokojů. V roce 1969 vypukly po policejní razii v gay klubu Stonewall Inn. V období, které je obecně označováno za počátek novodobého LGBTQ hnutí. Poprvé se totiž lidé z této komunity ve velkém množství veřejně začali bouřit proti policejní šikaně.

Podle policejních záznamů právě Marsha povzbuzovala dav, aby vzdoroval policejní šikaně. Stála v čele průvodu neohrožená a rozhodnutá v případě nutnosti položit i vlastní život.

Marsha P. Johnsonová

Krátce poté se svou kamarádkou Sylvií Riverovou založila známou organizaci Street Transvestite Action Revolutionaries, která se zaměřovala na pomoc marginalizovaným členům komunity jako transgender lidem, drag queens, sexuálním pracovníkům a LGBTQ lidem bez domova. V roce 1972 založily i STAR House, ubytovnu pro gay a trans mládež bez domova, kterou Johnsonová a Riverová platily ze svých příjmů jako sexuální pracovnice, čímž se musely obě kvůli své trans identitě živit.

Najednou byla známá a uznávaná. Byla kamarádkou Andyho Warhola, který ji často zaznamenával v mnoha svých polaroidech.

V osmdesátých letech byla Johnsonová dále aktivní v boji za queer liberalizaci, přestože jí bylo na určitý čas zakázáno účastnit se dalších průvodů hrdosti. Údajně jim měla jako drag queen dělat špatné jméno. Aktivně se tak začala zapojovat do akcí spojených s bojem proti pandemie AIDS a HIV.

V roce 1992 zemřela. Její tělo bylo nalezené v řece Hudson. Podle policie to byla sebevražda, ale podle jejích přátel šlo o vraždu. V roce 2002 byla příčina její smrt překlasifikována ze „sebevraždy“ na „neurčeno“.