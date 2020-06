Transgender muž čeká dítě, počato nebylo úmyslně

„Jako malá dívka jsem nesnášel holčičí věci. Štítil jsem se podprsenky a věděl jsem, že jsem mužem. Později jsem byl stoprocentně rozhodnutý pro změnu pohlaví. Nechal jsem si ale své pohlavní orgány, protože operace je velmi nákladná a mám strach, že by pak mé nové mužské orgány nefungovaly tak, jak by měly,“ svěřil se Kayden v rozhovoru pro server Daily Mail.

Když muž otěhotněl před lety poprvé, slýchal od lidí na ulici často nadávky. Bylo mu to nepříjemné, ale postupem času si zvykl. Nyní už si z nenávistných komentářů nic nedělá. Očekává, že se opět strhne lavina nadávek po zveřejnění jeho příběhu. Když chodil po ulicích v místě bydliště s kočárkem, nadávali mu lidé do monster.

„Když byla dcera malá, někteří lidé jí říkali, že je chudák, protože je její máma vlastně zrůda. Vysvětlil jsem jí, jak se věci mají, a pochopila to. Důležité je, že žije v milující rodině. Už teď se moc těší na sourozence,“ pokračoval Kayden, který si myslí, že právo na dítě má každý a nikomu by se nemělo upírat.

Nyní si prý lidé moc nevšímají jeho většího břicha, dokud mu na něj partner nezačne sahat a líbat ho. Většina lidí si myslí, že je jen Kayden víc při těle.

„Dnes je to lepší než před lety. Nikomu nepřijde zvláštní, že jde po ulici mužský pár a vede za ruku dítě. A stejně tak myslím, že už lidem nebude tolik vadit, že muž přivede na svět miminko. Početí dítěte je v dnešní době dar a já jsem vděčný za to, že se mi to stalo. Je třeba to brát s pokorou,“ doplnil.