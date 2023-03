V osmnácti vážila žena sto jedenáct kilo, rozhodla se pro proměnu

„Když mi lékaři řekli, jak moc ohrožuje obezita můj život, vyděsilo mě to. Bála jsem se, že mě čeká budoucnost plná nemocí a brzké smrti. Jejich varování mě přimělo změnit život od základu,“ svěřila se žena pro portál The Sun.

Podle ženy nebylo hubnutí procházkou růžovým sadem. Když začala s dietou, dostavily se nepříjemné psychické stavy a častěji měla špatnou náladu. Výkyvy nálad totiž vždy zajídala oblíbenými nezdravými dobrotami. S proměnou byla spojená i bolest, protože nebyla zvyklá na pohyb. A když zhubla, musela ještě podstoupit zákrok, během kterého jí lékaři odstranili přebytečnou vytahanou kůži.

„Byla to dřina. Není to tak jednoduché, jak se často popisuje někde v časopisech. Opravdu musíte zatnout zuby, protože máte několikrát chuť se na to vykašlat. Jde o slzy a pot, bolest a odříkání. Ale výsledek stojí za to. Je to nepopsatelně krásný pocit, když dosáhnete vysněného cíle,“ pokračovala.

Také ji překvapilo, že s úbytkem váhy jí je často zima a má ledové ruce. Její rodiče už jí dokonce dali k narozeninám ohřívače rukou. „Jsem kostka ledu čtyřiadvacet hodin denně. Asi jde jen o zvyk, že už na sobě nemám tolik tuku, který mě hřál,“ dodala se smíchem.