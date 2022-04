Žena neposlechla rodiče a šla na plastiku, dočkala se zavrhnutí

„Už s rodinou nemám žádný kontakt. Chtěla jsem se s nimi spojit, ale nestáli o to. Mrzí mě to. Ale je to jejich volba,“ sdělila žena. Nesouhlasili ani s první operací, kdy si pouze nechala zvětšit ňadra. Stále si však byla ještě podobná. Když se začala měnit v obličeji, začali říkat, že už to není ona.

Nyní má v plánu ještě odstranění žeber, od operace ji neodradí ani následná bolestivá rekonvalescence. „Přála bych si vypadat ještě víc žensky,“ říká.

Žije ve Vídni a pro kolemjdoucí je celebritou. Lidé se zajímají o její vzhled a ptají se, kolik zákroků má za sebou. Větší zájem prý mají ženy. Od nich také slýchá pochvalné komentáře. Muži ji naopak na ulici často zahrnují sprostými komentáři.

„Velmi mě těší, když mě někdo pochválí a požádá mě o společnou fotografii. Všechno pak dává mnohem větší smysl a já si říkám, že jsem udělala správnou věc,“ dodala. Živí se jako modelka a také má několik obdivovatelů vyššího věku, kteří ji prý finančně podporují.