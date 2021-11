Jak pandemie zahýbala s naší psychikou. Dopady jsou závažné, vysvětluje psychiatr

Jak se díváte na rostoucí covidová čísla?

S obavami, k jakým restriktivním opatřením bude ještě nutné přistoupit. Během prvního i druhého lockdownu jsme viděli strmý nárůst duševních onemocnění. Jsem přesvědčený o tom, že to souviselo nejen se zdravotní situací, kdy lidé měli strach o zdraví své i svých blízkých, ale právě i s těmi opatřeními. Ta měla závažný dopad na to, jak se lidé mohou pohybovat, navštěvovat, provozovat svoje koníčky, jak fungovali v zaměstnání, jak fungovalo jejich podnikání. Pokud by k něčemu obdobnému opět došlo, mohlo by to být zase spojeno s dalším nárůstem duševních onemocnění v populaci.

Duševnímu zdraví bychom se měli věnovat stejně jako tomu tělesnému. Zuby si také nezačneme čistit až ve chvíli, kdy je máme všechny zkažené. Petr Winkler psychiatr