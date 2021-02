Psychika v době pandemie. Negativní zprávy omezte a jděte na procházku

Je to rok, co se potýkáme s pandemií koronaviru, a s tím spojenými restrikcemi. Vzniklá situace s sebou nese mnoho problémů, které více či méně vnímáme. Možná, že vy máte to štěstí, těšíte se dobrému zdraví a psychické pohodě, ovšem právě lidská mysl dnes skutečně trpí, a to nejen u dospělých, ale také dětí.