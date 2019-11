Příběh Lenky o její cestě za ženskostí. Pomohla jí plastika prsou

Zpočátku Lenka (25) o plastické operaci nepřemýšlela. „Bylo to pro mě něco, o čem sní jen filmové hvězdy. Nepotřebovala jsem mít obrovská prsa, ale cítila jsem, že mi chybí část mé ženskosti,“ říká Lenka.



Ženy přemýšlí o plastické operaci prsou z různých důvodů: nejsou spokojeny s jejich tvarem, zdají se jim malá, nebo příliš pokleslá či prázdná, zejména po kojení či pokud výrazněji zhubnou. To vše může být příčinou psychických a v některých případech i zdravotních potíží. Ňadra navíc společnost vnímá jako symbol ženskosti a sexuality, což jsou další argumenty na misce vah při rozhodování, zda plastiku prsou podstoupit, nebo nepodstoupit.

„Okolo dvacítky jsem se začala o plastickou operaci víc zajímat, ale stále to pro mne bylo něco nereálného, jak kvůli ceně, tak kvůli tomu, že jsem to považovala za zbytečný zásah do těla. A vlastně také proto, že nemám ráda lékařské prostředí,“ vysvětluje Lenka své počáteční obavy z plastické operace.

K rozhodnutí podstoupit plastickou operaci přispěla návštěva kliniky a bezplatná konzultace se zkušeným chirurgem. „Mohla jsem si osahat implantáty a zeptat se na všechno, co by se v souvislosti s operací dělo. Lékař se mi věnoval, vůbec jsem neměla pocit, jako když jdu k doktorovi, odházela jsem nadšená,“ popsala Lenka, co jí vedlo k rozhodnutí plastickou operaci podstoupit.

Individuální konzultace je nezbytná pro to, aby výsledek odpovídal očekávání. Lékař Martin Skála musel v Lenčině případě vzít v úvahu nejen její přání, ale přihlédnou také ke stavbě těla, elasticitě kůže a dalším okolnostem. Společně s Lenkou pak vybrali optimální tvar a velikost prsního implantátu a probral s ní i operační postup. A po nezbytných předoperačních vyšetřeních včetně sonografie prsou mohla jít Lenka na sál.

„Chtěla jsem, aby prsa vypadala co nejvíce přirozeně, a lékař mi doporučil implantáty kapkovitého tvaru,“ svěřila se Lenka. „Dalším kritériem při výběru implantátu je samozřejmě jejich bezpečnost a zdravotní nezávadnost. Implantáty jsou v těle vystaveny působení mnoha vlivů a fyzickému namáhání - ať jde o každodenní sportování nebo extrémní případy, jako jsou úrazy či dopravní nehody. Bezpečný implantát by měl vydržet téměř jakoukoli zátěž, které by mohl být vystaven. Implantáty, které patří k dnešní špičce, procházejí povinně celou sérií zkoušek, v praxi je pak dále jejich chování průběžně sledováno v rozsáhlých studiích, do kterých je zapojeno tisíce žen,“ uvedl Lenčin ošetřující lékař Martin Skála, plastický chirurg kliniky OB Care.

Plastickou operaci prsou mohou podstoupit ženy od 18 let. Specialisté doporučují, aby se s případnou operací počkalo až po těhotenství a následném kojení. Je totiž velmi pravděpodobné, že tato výjimečná událost v životě ženy zanechá nějaké stopy a může dokonce negativně ovlivnit výsledky zákroku.

