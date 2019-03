Půlka astmatiků bere léky až při záchvatu. Ničíte si plíce, říká lékař

Nejen v Česku, ale i ve světě patří astma k nejčastějším chronickým nemocem. A to i u dětí. Konkrétně v České republice se s touto nemocí potýká 10 až 12 procent z nich.

„Vezmete-li v úvahu třídu se třiceti žáky, tak v průměru třetí a čtvrtý v ní by podle statistik měli trpět některou formou astmatu,“ říká Petr Pohunek z Pediatrické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole.

Ačkoli při dnešních možnostech léčby nemusí diagnóza astma představovat pro většinu pacientů žádné zásadní omezení v běžném životě a obávané záchvaty by teoreticky mohly patřit minulosti, neděje se tak. V řadě případů jsou bohužel na vině samotní pacienti, u dětských astmatiků pak jejich rodiče.

„V některých rodinách musí dítě bohužel skončit dvakrát třikrát v nemocnici, aby rodiče pochopili, že opravdu musí brát léky,“ zdůrazňuje Tomáš Kočí z Astmacentra Česká Lípa s tím, že u astmatu je obzvláště důležité užívat takzvané protizánětlivé léky dlouhodobě, ačkoli třeba pacient nemusí pociťovat větší obtíže.

Polovina pacientů užívá léky nesprávně

Právě s dodržováním dlouhodobé léčby měla potíže také dvojnásobná mistryně Evropy, plavkyně Petra Chocová, která se s astmatem potýká od dětství.

„Upřímně musím přiznat, že jako pacient jsem byla strašná a pravidelné braní léků mi dělalo problém. Musím také prásknout na mého tatínka, který mě do 19 let trénoval, že měl tendenci můj stav zlehčovat,“ vzpomíná sportovkyně, která se dnes i přes svou diagnózu může věnovat vrcholovému sportu, a to jen díky pravidelné a dlouhodobé protizánětlivé léčbě.

Fakta o astmatu * Na celém světě postihuje astma na 300 milionů lidí, převládají ženy.

* V Česku na astma zemře 130 lidí ročně.

* Jen v Evropě trpí touto nemocí asi 30 milionů dětí a dospělých pod 45 let. Prudký nárůst výskytu u dětí ve většině evropských zemí naznačuje, že na dnešní geneticky náchylnou populaci působí faktory související s životním prostředím.

Neuvěřitelných 50 procent léčených astmatiků podle lékařů neužívá své léky správně. Po medikaci sahají až v případě nouze – nejčastěji když se objeví astmatický záchvat, kdy už jim dokážou pomoci jen silné úlevové léky. Právě tyto záchvaty jsou noční můrou každého astmatika i odborníků. Po každém z nich totiž dochází k nevratnému oslabení plic.

„Záchvat se dá přirovnat k infarktu nebo mrtvici. I když pacient záchvat překoná, a on ho většinou překoná, jeho plíce už nikdy nebudou stejné jako předtím,“ vysvětluje Milan Teřl z Lékařské fakulty v Plzni.