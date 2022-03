Žena nemůže najít partnera, protože jí nic neříká romantika ani sex

„Nerandím. Nehledám romantický vztah. Netoužím po tom se zamilovat. Nechci mít vztah, o kterém sní asi většina lidí. Romantika mi nic neříká. Nemám partnera ani partnerku,“ svěřila se žena pro server Daily Mail.

V roce 2017 svým blízkým i veřejnosti sdělila, že je asexuální a nestydí se za to. Dnes už zná mnoho dalších lidí, kteří jsou na tom stejně a dlouhá léta se styděli o tom mluvit. Podle ní jsou asexuální lidé vnímáni stále jako podivíni.

Yasmin na svém instagramovém profilu podporuje každého, kdo je na tom stejně jako ona. K jejímu překvapení zjistila, že je po světě mnoho lidí, kteří se k romantice a sexu staví stejně. Přesto je pro ni těžké najít partnera, který by vše akceptoval.

Nepotřebuje se sexuálně uspokojovat, nezajímají ji filmy pro dospělé a nemá chuť se o takových věcech ani bavit. Svět sexuality jde úplně mimo ni.

„Je to tabu. Lidé to většinou nechápou. Je pro mě nepochopitelné, jak velký tlak se vytváří na každého, kdo ještě nemá partnera nebo nějaké specifické plány do budoucna. Každý má za to, že být ve vztahu je něco samozřejmého. Stejně jako mít děti. Ale každý takové potřeby nemá,“ myslí si.