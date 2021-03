Starší milenec či partner? Gerontofilie nepatří mezi nemoci, říká psycholog

Jakmile se na veřejnosti objeví muž, po jehož boku kráčí podstatně mladší partnerka, velká část z nás přejde tento pár takřka bez mrknutí oka. Vždyť v dnešní době nejde o nic neobvyklého, že? Ta druhá část si možná ihned představí jeho zlatou kreditní kartu a zaparkované bentley opodál. Ruku na srdce – vám by snad jako první přišlo na mysl, že to děvče zřejmě nemělo v mládí pevné vztahy se svým otcem? Nebo že ten chlapík může být prostě jen dobrý v posteli a mladé slečně dokáže splnit všechny její sny, ke kterým se žádný její vrstevník předtím ani nepřiblížil? Koneckonců, proč by poslední varianta nemohla být správná?

Nepostavil se mu. Měli jsme tři pokusy a ani jeden nevyšel. Nevím, co mám dělat, nic nefunguje. Ester (38) o svém postarším nápadníkovi