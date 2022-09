Toxický vztah je cesta do pekla. Nestyďte se říct si o pomoc a víc si věřte

Toxická láska se v poslední době hodně skloňuje, což je dobře. Mnohým mužům a ženám medializace této problematiky totiž napomáhá otevřít oči. Ptáte se, jaká je definice takového vztahu? Jak už slovo toxický napovídá, jedná se o něco škodlivého. Existovat po boku toxického člověka z dlouhodobého hlediska nelze. Zničí vás psychicky a možná i fyzicky.

Dusíte se v partnerství? Pak je něco špatně.

Co je toxický vztah?

Máte za to, že rozpoznat toxický vztah je snadné? Ano i ne. Záleží, jak moc „postižený“ miluje a má zastřené vnímání reality. Svou roli zde hraje i nízké sebevědomí, které některé lidi nutí setrvávat ve vztahu, který není komfortní. Nechají se sebou „orat“, omlouvají chování toxického partnera a doufají v lepší zítřky, které se stále nedostavují.

Kalifornská odbornice na komunikaci a psychologii, Lillian Glassová , definuje toxický vztah jako „jakýkoli vztah mezi lidmi, kteří se navzájem nepodporují, kde dochází ke konfliktu, jeden se snaží ponižovat druhého, kde je konkurence, neúcta a nedostatek soudržnosti.“

Jsou záležitosti, které ve vztahu rozhodně nelze přehlížet.

Nezaměňujte ale běžné chování s tím toxickým. Snad každý, kdo sdílí domácnost s dalším člověkem, zažívá ne vždy zcela příjemné pocity. Tento přirozený jev rozhodně není důvodem rozejít se.

Jinak tomu je, když se cítíte téměř neustále ve stresu. Toxické partnerství je trvale nepříjemné a vyčerpávající, negativní momenty převažují nad těmi pozitivními.

Pozor, toxický vztah můžete podporovat i vy sami v dobrém úmyslu. Zářným příkladem je obětování se pro partnera, čehož se dopouští nespočet žen. Namísto toho, aby pokračovaly v dýchánku s kamarádkami, raději odejdou dříve, ač se baví, aby připravily doma večeři. Překračování hranice, kdy už nejste sama za sebe a dáváte partnerovi všechno, je špatně.

Nevyčítejte si, když se někde bavíte bez partnera. Nemusíte pospíchat domů. Váš protějšek, pokud je to správný muž, vám rozhodně nevyčiní, když nebude doma večeře. Naopak bude rád, že se bavíte. Tak to totiž má být.

Nenápadné signály

Už od samého počátku vztahu můžete pozorovat méně či více nápadná znamení, že jste v toxickém vztahu. Existují jich desítky, některé se zdají být běžné a nikterak vybočující z normálního vzorce chování, jiné jsou do očí bijící. Lucie Zápotocká, vztahová koučka, poradkyně a terapeutka, která má v této sféře bohaté zkušenosti, nám prozradila nejčastější ukazatele toxického vztahu.

1. Nikdy se svému partnerovi nemůžete zavděčit. Ať uděláte, co uděláte, je to špatně. Pořád si na něco stěžuje a kritizuje vás.

2. Objevují se u něj extrémní výkyvy nálad. Nevíte, jakou nohou zítra vstane. V jednu chvíli je na zabití, následně vám dokáže snést modré z nebe. Je to jak na horské dráze, s postupem času je těch krásných chvil méně a méně.

3. Nemůžete být sama sebou. Aby vás partner přijal a akceptoval, musíte dost často předstírat, že jste jiný člověk, než ve skutečnosti jste.

4. Izolace. Váš partner se vyhýbá společnému setkávání s přáteli, hlavně kvůli pocitům žárlivosti. Snaží se vás stále více ovládat a brání vám scházet se s jinými lidmi.

5. Manipulace. Toxický partner lže a překrucuje realitu natolik, že o sobě stále více pochybujete, v určité chvíli už nevíte, zda si vše jen nenamlouváte. Zpochybňuje vaše vnímání a pocity, tlačí vinu zpět na vás. Často proti vám používá spojení jako „Mluvíš absolutní nesmysly“, „To jsi celá ty!“

6. Sobectví. Vždy je to o problémech a přáních druhého partnera. O druhého, tedy vás, se projevuje malý až žádný zájem.

7. Pocity závislosti. Cítíte se stále více závislí na svém partnerovi a potřebujete ke štěstí jeho pozornost? Vymanit se z této závislosti je obzvláště obtížné, zejména když se váš okruh přátel zmenšil a máte nízké sebevědomí.

Nespokojenost v lásce dokáže člověka dohnat do nevyzpytatelné náruče bezradnosti.

Jak ze začarovaného kruhu ven?

Sebejistí lidé žijící v harmonickém a šťastném vztahu znají odpověď, která zní: nenechat si to líbit. Jenže odejít ze vztahu a důrazně projevit svou nespokojenost není zas tak snadný počin, jak by se mohlo zdát. Zvláště tehdy, kdy jste svým způsobem na toxickém člověku „závislí“ a nemáte podporu rodiny či přátel. Nejhorší, co můžete udělat, je však setrvávat, neřešit, smířit se s tím a dále žít v toxickém partnerství. Uvědomte si, že svou nečinností toto chování partnera podporujete.

Nebojte se vyhledat pomoc jinde. „Já sama jsem žila roky v toxickém vztahu a dnes máme s partnerem krásný harmonický vztah. Nyní pomáhám druhým pracovat na sobě,“ vysvětluje vztahová koučka Lucie Zápotocká.

„Z mé zkušenosti se dá toxický vztah zachránit, je ale důležitá podpora odborníka. Nikdy to není jen o toxickém partnerovi, ale hlavně o nás. Důležité je přestat hledět jen na svého partnera a začít si uvědomovat své potřeby a práva. O to jde především. Naučit se nastavovat si zdravé hranice a překonat spousty strachů, které se s nimi pojí,“ dodává.