Fotosoutěž o kosmetiku pokračuje. Zašlete snímek a hlasujte

Posíláte fotky do sedmého a zároveň již předposledního kola fotosoutěže Moje léto BEZ. Hlasujte také až do neděle 15. srpna do 23:30 o třech vítězích šestého kola. Každý týden tři z vás získají kosmetiku Eucerin. Záleží na vaší fantazii, jak vyfotíte snímek, zda půjde o vaše léto bez moře, bez roušky nebo bez plavek…