Rozčiluje mě, když zpochybňují přistání na Měsíci, říká astrofyzička a tanečnice

Jakou hvězdu máte nejraději?

Nejoblíbenější je pro mě Vega. Asi z toho důvodu, že je v létě na noční obloze krásně vidět pouhým okem. A také je zajímavá v tom, že má svůj planetární systém a tvoří se kolem ní nové planety.

Co dalšího hvězdy umí?

Například obohacují hvězdný materiál, ze kterého se pak tvoří nové hvězdy. Ty potom ve svých obálkách vytvářejí nové prvky, jako jsou třeba kyslík, dusík, uhlík a další. Tyto prvky se posléze uvolní do okolního prostředí a mohou dát základ novému životu. Dalo by se tedy říct, že i my jsme vznikli z hvězd, protože obsahujeme prvky vytvořené hvězdami.