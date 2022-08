Čtyřiasedmdesátiletá babička randí se sedmadvacetiletým, klape jim to

Devaughn Aubrey z Texasu se do své snoubenky zamiloval jen pár hodin poté, co si spolu začali psát na chatu, a posléze spolu mluvili i přes videohovor. O věkovém rozdílu věděli od začátku. Zatímco Kath do té doby nebyla na zajíčky, Devaughn měl vždy slabost pro starší ženy.

„Kath bydlela jen dvě hodiny autem ode mě, takže jsme se setkali už za necelé dva týdny. Původně jsme neplánovali žádný vážný vztah. Oba jsme hledali chvilkové rozptýlení a povyražení, ale zkrátka jsme se do sebe zamilovali,“ uvedl Devaughn pro server Daily Star.

Zpočátku se scházeli v motelu a po pár měsících už spolu začali bydlet. Rodině své protějšky představili před Vánoci. Devaughn se krátce před seznámením se svou aktuální snoubenkou rozvedl. Nemá žádné děti a velmi si rozumí s rozvětvenou rodinou Kath. Ta má totiž dokonce šestatřicet pravnoučat.

„Nikdy jsem nebyla vdaná. Jsem nesmírně šťastná, že jsme zasnoubení, a těšíme se na svatbu. Když jsem svého snoubence poprvé uviděla v reálném světě a ne na fotkách, zarazilo mě, že není moc vysoký. Vždy jsem měla slabost pro vyšší muže, ale byl tak okouzlující, že jsem výšku okamžitě přestala řešit,“ smála se žena.

Často se setkávají s lidmi, kteří jejich lásku nepodporují a nechápou. Nic takového je ale nerozhodí. „Věk je jen číslo. O tom to v životě není. Nikde není nastavené, jak velký věkový rozdíl by mezi sebou partneři měli mít. Láska nic takového neřeší,“ dodal zamilovaný pár.