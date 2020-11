Státní, či soukromé? Nabízíme pro a proti jeslí, školek a dětských skupin

Státní školky a jesle

1. Cena

Je pro spoustu z nás asi nejdůležitějším kritériem. Veřejné předškolní vzdělávací instituce jsou zřizovány státem a jejich provoz je hrazen z rozpočtu inisterstva školství. Díky tomu je možné, že měsíční poplatek za každodenní docházku dítěte je pouhých čtyři sta až tisíc korun. Zní to až neuvěřitelně. V soukromém sektoru se ceny mohou pohybovat v rozpětí pěti až desítek tisíc korun měsíčně.

2. Kolektiv je relativně kompaktní

Sice to neplatí úplně vždycky, ale vzhledem k přeplněným kapacitám státních školek se moc často nestává, že by najedou uprostřed roku přišlo pět nových dětí. Děti nastoupí společně a během roku přibývají nováčci spíše zřídka. Obzvlášť pro děti, které se hůř adaptují, je příjemné, že si seznamování odbudou v září všechny společně. Navíc do státních školek docházejí děti častěji každý den, na rozdíl od dražších soukromých skupin, kde bývají děti často třeba jen na tři dny v týdnu a kolektiv může být roztříštěný.

3. Velké zahrady povinně, velké prostory na spaní a hraní

Státní školky a jesle mají povinnost vlastnit zahrady. Často disponují výrazně větší výměrou nejen přilehlých pozemků, ale i samotných prostor pro hraní a spaní. Nemusí to tak být vždy, ale zvlášť ve větších městech je rozdíl v dostupnosti zahrady markantní. Soukromé školky vlastní zahrady mívají zřídka, případně nesrovnatelně menší.

4. Stabilní vyvážení vrstevníků

Také se stává, že děti, které navštěvují soukromé školky, jsou třeba po roce přijaty do levnějších státních. Po jejich odchodu zůstává dětský kolektiv věkově nevyvážený. Pokud tedy vaše dítě dál chodí do soukromé školky, může takzvaně „přijít“ o vrstevníky. To se ve státních nestává, což lze považovat za výhodu.

Soukromé školky a jesle

1. Obsazenost

Byť nemohou soukromé školky zákonitě konkurovat cenou, jednoznačně konkurují dostupností. Zájem o veřejné školky mnohdy významně převyšuje jejich kapacity. Školky tak přednostně přijímají děti rodičů samoživitelů, sourozence a přednost mají také děti, které se hlásí na každodenní docházku. Z toho důvodu pak velká část rodičů volí školky soukromé, první na řadě bývají takzvaně „rejstříkové“, které byť jsou soukromé, dosáhnou na část dotace z MŠMT a cenově jsou tedy někde uprostřed.

2. Můžete dítě přihlásit kdykoliv během roku

Tento bod je zároveň uváděn i jako plus školkám státním. Pokud však máte dítě s problematickým datem narození nebo se pro umístění do školky rozhodnete během roku, můžete ho do soukromé školky přihlásit kdykoliv během školního roku a je to naprosto běžné.

3. Nezávislost na místě trvalého bydliště

Do školek soukromých, pokud nejsou rejstříkové, můžete přihlásit dítě naprosto nezávisle na vaší trvalé adrese. Hodí se to obzvlášť tehdy, pokud hledáte alternativní způsob předškolního vzdělání – tahle možnost výrazně rozšíří váš výběr. Nezřídka se stává, že do opravdu dobré a vyhlášené školky svoje děti rodiče dovážejí i desítky kilometrů.

4. Široká nabídka druhů vzdělání

Jakmile propadnete sítem státní školky, musíte se smířit s tím, že vás to sice bude stát víc peněz, ale na druhou stranu se vám otevírá široká škála různých druhů výchovy. V dnešní době můžete děti přihlásit nejen do školek lesních nebo s výukou angličtiny, ale nabízí se i školky Waldorfské, Daltonské, Step by step a Montessori.

5. Fungují i přes léto

Mnohé soukromé školky mají celoroční provoz. Jsou výjimky, kdy tomu tak není, a pokud je léto pro vás priorita, je třeba si na to dát pozor. Na prázdninový provoz školek je však možné se vesměs spolehnout, což může být docela zásadní kritérium, pokud nemáte po ruce pravidelně hlídající prarodiče nebo spolehlivé chůvy.

Další alternativou pro výběr školky jsou ty církevní, které mnohdy neberou ohled na to, zda jsou děti křtěné. Náplní a vzdělávacími předpisy se neliší od klasickým mateřských škol a jsou obvykle dotované.