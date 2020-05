Týdenní horoskop pro ženy všech znamení od 1. do 7. června

Blíženci 21. 5. – 21. 6.

Vaším šťastným dnem bude v tomto týdnu středa. Zamilujete se a budete si ten pocit náležitě užívat. Povznášející pozitivní nálada vás bude provázet všechny další dny a štěstí z vás bude jen sršet. Pozor, objektem vašeho zamilování ale nemusí být jen lidská bytost, možná to bude také zvíře, nebo nějaká věc.

Rak 22. 6. – 22. 7.

Únava z minulého týdne už zmizela. V oblasti financí zažijete příjemnou stabilitu, a to vám přinese uspokojivý pocit, že vše je tak, jak má být. Ve vztahu snadno překonáte drobné nepříjemnosti. Tentokrát nic nebudete řešit, necháte vše osudu a on to vyřeší za vás.

Lev 23. 7. – 22. 8.

Nevtipkujte na účet svých kolegyň, mohla byste si tím řádně zavařit. Citlivá duše, která si vezme vaše slova příliš k srdci, by se vám mohla mstít. Ověříte si své vůdčí schopnosti. Potkáte chytré lidi, kteří budou mít plnou hlavu nápadů, a vy jim ukážete správný směr.

Panna 23. 8. – 22. 9.

V tomto týdnu se mohou objevit spory a hádky. Pokuste se vyhýbat extrémním řešením, nejlepší bude přistoupit na rozumný kompromis, který uspokojí všechny strany. Vyhýbejte se i nevinným flirtům, mohly by být špatně pochopeny. Vaše fyzická kondice bude v pořádku.

Váhy 23. 9. – 22. 10.

Nový týden přináší vlnu úspěchů. Vyvrcholí v pátek, kdy se vám podaří skvěle uskutečnit dlouho zamýšlený cíl. To musíte oslavit! Měla byste vyrazit na výlet, třeba na nějaký český nebo moravský zámek. Nejen, že si odpočinete, ale ještě se poučíte o naší historii.

Štír 23. 10. – 22. 11.

Smích vám vždy pohladí duši, a proto se netrapte a hledejte nejrůznější důvody k úsměvům. Koncem týdne se rýsuje milá akce s přáteli, na které o smích a legraci určitě nebude nouze! Zkuste překvapit partnera drobným dárkem a do kuchyně si kupte čerstvé bylinky.

Střelec 23. 11. – 18. 12.

Poslední dobou špatně spíte. Zkuste usínat při otevřeném okně, nebo před spaním alespoň důkladně ložnici vyvětrat. Pomohla by třeba i malá večerní procházka kolem domu. Chybí vám čerstvý vzduch a potřebujete si vyčistit hlavu. V průběhu týdne se spaní jistě zlepší.

Kozoroh 22. 12. – 20. 1.

Poslední dobou máte pocit, že vás každý přechytračí, že nemáte co říct v konverzaci k aktuálním společenským tématům. Ztrácíte přehled a neumíte zareagovat. Zkuste začít pravidelně sledovat namísto bulváru nějaký seriózní magazín. Uvidíte, že se přestanete ztrácet.

Vodnář 21. 1. – 19. 2.

Koncentrujte se na svoje hlavní pracovní povinnosti. Tento týden bude podle horoskopu důležité udržet si ve věcech pořádek. Zmatek a chaos budou znamenat, že na něco důležitého zapomenete. Víkend by se měl nést v duchu pobytu v přírodě. Dodržujte pitný režim.

Ryby 20. 2. – 20. 3.

Pokud budete chtít někomu poradit, pečlivě važte výběr svých slov. Někdy i dobrý skutek může být pochopen jako nafoukanost. Pomalu promýšlejte plány na letní dovolenou. Pokud se vám někdo líbí, pokuste se o něm zjistit víc. Pod pozlátkem může být ukryté všelicos.

Beran 21. 3. – 20. 4.

Máte spoustu práce, neztrácejte čas a pusťte se do ní. Povinnosti vám půjdou překvapivě rychle od ruky a pak budete mít více volného času než obvykle. Ten budete moci využít na příjemné procházky s partnerem nebo na sportování s přáteli. Oblékejte se podle počasí.

Býk 21. 4. – 20. 5.

V první polovině týdne se vám vyplatí vyčkávat. Pokud dostanete nabídku práce, neunáhlujte se, protože přijde další, lepší, finančně lukrativnější! To se týká i nákupů, například nového auta nebo telefonu. O víkendu nezvěte žádné návštěvy. Čas si nechte pro sebe.