Jsem zaskočená, když je můj kluk padouch, říká partnerka Daniela Rouse

Jak dlouho jste spolu?

Daniel: Patnáct let.

Lucie: Ty to víš? Tak to tedy koukám!

Daniel: Seznámili jsme se kde jinde než v divadle, konkrétně v Divadle Na Fidlovačce. Luciina dcera tam pracovala na baru a Lucie jí chodila, jen tak ze zájmu, pomáhat. A tam jsem si jí všiml.

Lucie: Dlouho jsme spolu jen kamarádili, povídali jsme si…

Daniel: … a pak se to nějak zvrtlo. Abych byl upřímný, tak si to už moc nepamatuju.

Lucie: To je pro muže typické! Zato já si moc dobře vzpomínám, jak to bylo. Jsem totiž přesvědčená, že jiskra mezi námi přeskočila hned, ale protože jsme ještě neměli ani jeden úplně vyřešené své závazky, drželi jsme se nějaký čas od sebe.