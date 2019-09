Žadoní vaše dítě o telefon? S prvním mobilem nespěchejte, radí psycholog

Většina rodičů se nestačí divit. Když dají batoleti do ruky smartphone, okamžitě ho začne ovládat. Jak to, že mrně, které ještě nemluví, už ví, jaký tah udělat, aby mohlo hrát hru nebo si pustit pohádku? Vědci se shodují, že mozek našich dětí funguje jinak. Novým technologiím, které nás obklopují, se přizpůsobuje mnohem rychleji než mozek dospělého.

Začíná to tím, že dítku půjčíte mobil, aby se nenudilo ve frontě na poště nebo v čekárně u lékaře. A ejhle, ono to funguje, takže to uděláte zas a znovu. Problém je i v tom, že někteří rodiče nedají telefon z ruky a potomek nabude dojmu, že je to běžná a nepostradatelná součást života. Ve chvíli, kdy si začne připadat velký, zatouží mít svůj vlastní. Vidí v něm vstupenku do světa dospělých.

Děti rozvedených rodičů dostávají mobilní telefony automaticky, aby mohly mluvit s mámou, když jsou zrovna u táty či obráceně. Velkou roli hrají vrstevníci a školní kolektiv. Děti nekompromisně posuzují ostatní podle toho, jaký má kdo telefon, tablet nebo sluchátka.

Vedení mnoha škol naštěstí používání telefonů na území školy zakazuje. Učitelé si právem stěžují, že žáci mobily používají i při hodinách a o přestávkách mezi sebou ani nekomunikují. Řešením jsou chytré hodinky. Monitorují pohyb, takže víte, kde se potomek pohybuje, dá se z nich i zavolat na omezený počet čísel.



Prevence je důležitější než represe

Na zkušenosti ze školní praxe jsme se zeptali Ondřeje Lepky, ředitele sítě American Academy:

Jaký postoj zaujímá American Academy k používání mobilních telefonů ve škole?

Nemohu říci, že bychom na našich školách byli k mobilním telefonům benevolentní. Spíše se snažíme smysluplně regulovat jejich používání během vyučování tak, aby studenti dokázali čerpat z benefitů tohoto zařízení, ale zároveň aby je nenadužívali. Hodně úsilí věnujeme prevenci, protože je důležité, aby každý znal potenciální rizika komunikace ve virtuálním světě.

Máte jiná pravidla pro první a druhý stupeň?

Na našich mezinárodních školách a českém gymnáziu máme studenty, kteří věkem odpovídají 2. stupni ZŠ a střední škole. Vyučující se studenty o pravidlech často diskutují, zařazujeme preventivní projekty, které pomáhají našim studentům poznat pozitiva i negativa spojená s chytrými telefony.

Jaká pravidla to jsou?

Vedeme studenty k tomu, aby využívali přístroj ve chvíli, kdy jej skutečně potřebují, protože umět najít informaci a pracovat s ní patří k tzv. soft skills (Spektrum soft skills sahá od empatie či znalosti lidí přes komunikativnost až po sebekritičnost). Aby nenatáčeli nebo nefotografovali někoho, kdo si to nepřeje, aby byli opatrní na sociálních sítích a vždy zvažovali, s kým budou sdílet svoje informace nebo fotografie. Podle mého názoru je důležitější prevence než represe. Pokud je přece jen potřeba zasáhnout, vždy se tak děje citlivě a s ohledem na individualitu studenta.

Jak se k celé problematice staví rodiče?

Rodiče vesměs oceňují naši snahu o regulaci a zatím jsem se nesetkal s výraznějším nepochopením. Zástupci našich škol se s rodiči žáků pravidelně scházejí a o věcech diskutují. Naší prioritou jsou spokojení studenti i jejich rodiče.

Kdy jako pedagog doporučujete rodičům, aby pořídili dítěti telefon?

Ve školství se pohybuji více než 15 let a za tu dobu se hodně změnilo. Moderní technologie nám čím dál více zasahují do života a s tím se i přirozeně snižuje věk, kdy rodiče pořizují svým dětem první mobilní telefon. Nerad bych generalizoval, ale za mě je v pořádku přibližně 3. až 5. třída. Neodsuzuji ani rodiče, kteří se snaží pořízení telefonu co nejvíce oddálit.

Platí stejná pravidla pro hodinky, které dokážou děti monitorovat a lze z nich i zavolat?

Chytré hodinky nijak neregulujeme. Ve škole studenty zapojujeme tak, aby se věnovali především výuce a na hodinky jim nezbyl čas.

První třida je zbytečně brzo

A jak vidí tuto problematiku klinický psycholog Jan Kulhánek, supervizor Centra psychoterapie Anděl Praha?

Jan Kulhánek - Psychoterapie Anděl

Jaký je optimální věk dítěte, kdy mu pořídit telefon a proč?

Dítě by rozhodně nemělo mít svůj telefon před nástupem do základní školy a i pak byste měli dobře zvážit, kdy dítěti telefon dát. Důvodem může být potřeba spojení v souvislosti s docházením na kroužky, ale určitě i tlak vrstevníků či vzor starších sourozenců. Podle mě je první třída zbytečně brzo.

Pokud již většina školního kolektivu ve třídě telefon má a rodič přesto odmítá ustoupit ze svého rozhodnutí, neublíží tím dítěti (ostatní se mu vysmívají), nebo je to pro něj do budoucna lepší (nevytváří si závislost)?

Pokud se rozhodnete s telefonem vyčkávat, měli byste to dítěti vysvětlit s tím, že vám moc záleží na jeho zdravém vývoji a že se telefonu určitě dočká. Zároveň byste se měli snažit vést dítě k tomu, aby se nenudilo a dokázalo si najít zábavu. K telefonu totiž rodiče často dítě „uklidí“, aby měli sami klid. Také byste se neměli před dítětem stále pohybovat s telefonem v ruce, těžko se pak něco zakazuje či domlouvá.

Jakou neplechu může mobilní telefon v rukou dítěte způsobit? Kdy je nejhorší věk na pořízení telefonu?

Největším problémem je vytvoření si silného návyku na hraní her či neustálém sledování sociálních sítí. Během předškolního věku by dítě rozhodně nemělo mít svůj přístroj, snadněji si vytváří závislost a vede to pak ke konfliktům v rodině.

Jaké korigování času doporučujete?

Ideální je maximálně hodina denně, existují aplikace, kde se dá takový limit nastavit.

Připadá vám vhodné, když rodič dítě mobilem vychovává? Například mu ho půjčuje za pěkné známky?

Tak je to jedna z pobídek či jeden z trestů, nevadí mi to.

Když už rodiče dítěti mobil pořídí, aby ho mohli kontrolovat, jak mohou předejít tomu, aby si dítě vytvořilo na přístroji závislost?

Rodiče se mají svým dětem především dostatečně věnovat, povídat si s nimi, hrát, sportovat a číst. Telefon pak ztrácí na své atraktivitě, a to zejména na prvním stupni základní školy. Děti se ho naučí využívat jako jeden z mnoha zdrojů informace a zábavy a riziko závislosti se tak snižuje.