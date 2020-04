Láska v rouškách: pošlete váš prvomájový polibek

0:25 , aktualizováno 0:25

Stromy kvetou a čekají na zamilované, kteří by pod nimi naplnili tradici a políbili se. Jenže jak na to, když na veřejnosti musí být v době koronavirové epidemie ústa povinně chráněna rouškou? Určitě si poradíte a pošlete nám fotografii vašich polibků z lásky, které vejdou do prvomájových dějin.