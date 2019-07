Sedm důvodů, kdy je nejvyšší čas dát partnerovi sbohem

1 . Není oporou

I ten sebesilnější jedinec potřebuje tu a tam podporu. Vědět, že v nepříjemných životních situacích není sám. Opěrným pilířem se může stát bratr, sestra, nejlepší kamarádka, rodiče. Nicméně ve vztahu by to měl být především partner. Ten, s nímž sdílíme většinu času, zná nás a miluje.

Pokud jste již zažila chvíle, kdy vám nebylo do zpěvu, ale přítel se nesnažil vás rozveselit, utěšit, ujistit o pozitivní budoucnosti, něco je špatně. Možná máte po svém boku egoistického člověka, kterého nikdo jiný nezajímá. Je už na vás, jestli se sebestředným člověkem chcete být. Být s ním je však stejné jako zůstat sama.

2. Lže

Ruku na srdce, kdo z nás občas nelže. Jenže příležitostná neškodná nepravda je něco jiného než neustálé klamaní, ubližování. Nachytala jste přítele, jak vám už několikrát zatajil skutečnost, kterou jste se stejně dozvěděla? Nechte ho plavat. Chronický lhář není do života nic dobrého. Jen byste se trápila.



3. Podvádí

Jeden úlet ještě nemusí znamenat rozchod. Přeci jen, každý může šlápnout vedle. Čímž nechceme nevěrníky obhajovat, ale při provalení jeho milostné aférky zprvu zvažte fakta. Přiznal se, lituje svého činu, je to poprvé? Dejte mu ještě šanci. Nemusí být pravdou, že když podvede jednou, udělá to zase. Existují muži, co podlehnou chvilkovému opojení, závanu adrenalinu, následně svého činu hluboce litují.

Něco jiného jsou ti, kteří záměrně vyhledávají povyražení mimo manželskou ložnici. Pokud bylo z jeho strany nevěr více, na nic nečekejte, balte kufry. Pravděpodobně jste si našla muže, co si musí neustále dokazovat své alfa postavení. Rozejděte se s ním ihned. V takovém vztahu byste stejně nevydržela. Jen byste dopadla až na samotné dno vlastní hrdosti.

4. Má násilnické sklony

Nemusí jít pouze o fyzické týrání, stejně bolestivé je i to psychické. Týrané ženy se dlouho nechávají manipulovat, ponižovat, jednoho dne však seberou odvahu konat, to už bývá ovšem pozdě. Je nesmírně důležité poznat despotu včas. Věříme, že vám zdravý úsudek nechybí.

Jakmile si začnete všímat prvních náznaků ubližování, vezměte nohy na ramena a utíkejte. Neomlouvá ho přemíra alkoholu, momentální psychická nepohoda, zkrátka nic. Nesetrvávejte ve vztahu ani „kvůli“ dětem. Právě pro ně udělejte to, že společně odejdete. Jen tak sobě i jim zajistíte lepší budoucnost.

5. Nemá snahu na vztahu pracovat

Prozradila jste mu, že podle vás soužití neklape, ale on nereaguje? Nesnaží se? Jasnější důkaz o nefungujícím vztahu už mít nemůžete. Tady není nač čekat. On se s vámi evidentně nerozejde, ač sám není spokojený. Zde štěstí nenajdete, čeká na vás jinde. Zamávejte mu, popřejte jen to dobré a odejděte s hlavou vztyčenou.



6. Nemáte stejné priority

Sice se říká, jak se protiklady přitahují, nesmí být ovšem moc rozdílné. Když on odmítá děti, svatbu, žít v baráčku na venkově, vy na tom trváte, asi si rozumět nikdy nebudete. Je naivní doufat, že změní názor. Zbytečně se tak okrádáte o čas. Jediná správně věc, kterou lze udělat, je v klidu odejít. Vzájemně si tak dopřejete možnost potkat opravdu toho pravého, s nímž budete žít ve vzájemné symbióze.



7. Nejste s ním šťastná

Sedněte si v klidu, zamyslete se, jste se současným partnerem více šťastná, nebo pravý opak? Na kolik procent byste kladně ohodnotila vztah? Nikdy sice nebudete mít celých sto procent, ale jestli se vaše odpověď pohybuje mezi čísly 10 až 50 procent, proč s ním stále jste? Očividně se trápíte, nežijete plnohodnotně. Ani děti, ani společný majetek, ani nasekané dluhy, nestojí za to trápit se.

Uvědomte si, že všichni v tomto vztahu vnitřně pláčete. Zkuste nalézt ztracené štěstí. Pokud to nejde s aktuálním přítelem, bude to s nikým jiným. Je však nesmírně podstatné udělat ten zásadní krok ke spokojenému životu a konečně odejít.