Horoskop v období Berana: co čeká je i ostatní znamení zvěrokruhu

Žena Beran: je nevyléčitelně romantická. Bývá v ní ukryta pravá přímočará ženskost. Velmi slyší na lichotky. Ovšem je také nevypočitatelná a ve své podstatě mnohdy dokonalá herečka. Často působí odtažitě, nepřístupně, takže člověk má dojem, že ji muži vůbec nezajímají. Opak je ovšem pravdou.

Svou podstatou je paličatá, ale také soutěživá, hravá a mnohdy přístupná zkusit vše, jen ze zvědavosti, zda to, co si usmyslela, také zvládne. Je také impulzivní, její úsudek může být velmi tvrdý, až krutý. V manželství s ní obvykle bývají problémy. Chce, aby muž byl v podřízeném postavení. K financím se staví tak, že je přesvědčena o tom, že peníze jsou od toho, aby se utrácely. Muž Beran: bývá energický, akční, dynamický. Vyzařuje přímočarou sexuální energii a chce být dominantní. Bývá fascinován sám sebou a velmi dobře mu dělají obdivné lichotky. Miluje výzvy a dobývání. To se často vztahuje k opačnému pohlaví. Bývá žárlivý, ovšem sám se ve vztahu k opačnému pohlaví moc nekrotí. Zde mívá pocit, že může z jedné postele do druhé, u partnerky však vyžaduje bezpodmínečnou věrnost a loajalitu. Rád se staví do čela bojů. Je jedno, zda je to boj opravdu fyzický, nebo třeba za nějaká práva. Dokáže zde projevit velkou agresivitu a tah na branku. Ve vedoucích postaveních bývá velmi schopný. Utrácením peněz pak demonstruje svou moc.

Znamení Berana je utkáno z vnějšího živlu Ohně a vnitřního živlu Vzduchu. Oheň jim dává elán a energii, Vzduch zase nadšení a rychlost. Berani mají mnoho energie, ničeho se nebojí a do všeho jdou po hlavě. Hlava je také jejich nejcitlivější a nejzranitelnější místo. Zřejmě i proto jsou Berani od přírody velmi tvrdohlaví. Když se pro něco rozhodnou, jdou do toho. Buď padne problém, nebo Beran. Vždy je to tvrdý a ostrý souboj, ve kterém Beran neustoupí ani o píď. To spíš skončí s rozbitou hlavou v nemocnici, než aby to vzdal.



Protože Berani jsou ve své podstatě bojovníci, rádi na sebe berou zodpovědnost. Rádi se staví do čela a jsou nešťastní, když nemohou vést.

Berani jsou velmi impulzivní. Pokud se rozzlobí, pak lítají blesky. Jsou tak přímí a upřímní, že si vůbec neuvědomují, že jiným ubližují. Potřebují ten vztek, tu energii ze sebe nějak vypustit, vykřičet, vybít. Ale jak rychle Beran vystartuje, tak rychle vyšumí. Za chvíli už o žádné hádce nic neví. Nejlepší je hádat se s Beranem večer. Uléhá sice rozzlobený, ale ráno vstává s čistou hlavou a s úsměvem na tváři.

Pokud chcete s Beranem žít, obrňte se velkou trpělivostí a nikdy ho do ničeho nenuťte. Na vše musí přijít sám. Když je do něčeho nucen, tak se zapře a nehnete s ním. Můžete mu říkat tisíckrát, že je to pro něho to nejlepší, ale on říká ne už jen proto, že vy říkáte ano.

Ve vztazích mohou Berani dobře fungovat ve spojení se vzdušnými znameními nebo ohnivými znameními – Blíženci, Vodnáři, Střelci, Lvi. Problematické budou vztahy s Rybami, Štíry, Raky, Berany. S ostatními se spíše budou tolerovat.