Kozoroh 22. 12. – 20. 1.

Týden pro vás bohužel nezačne šťastně. Partner vás podezřívá z nevěry. Zachytil, že k ní máte opravdu nakročeno. Jenomže co se z romantiky na jednu noc vyklube, to netuší ani hvězdy. Byl to jen úlet? Jisté je, že jednou schůzkou to neskončí. Dávejte si pozor, abyste se nepřipletla k něčemu nezákonnému.