Věty od mužů, které během chvíle zničí každý vztah

„Ano, podvedl jsem tě…“

Nevěra je tichý „bubák” snad všech žen. Jsme doslova šílené z představy, jak náš vyvolený má poměr mimo domov. Někdy propadáme nereálným domněnkám. Jsme podrážděné, hledáme neexistující důkazy, mnohdy zacházíme až do extrémů. Ač si to neuvědomujeme, vlastní paranoia dosti napomáhá k tomu, že jednou se to opravdu stane. On přizná milenku. A my jen proneseme: „Já to věděla!” Tehdy jste však nemohla, nebylo totiž co vědět.

Avantýra může doslova pohřbít vše, co jste tak dlouho budovali. Na druhou stranu, lze tak ještě více upevnit soužití. Záleží na mnoha aspektech. Důležité je umět v těchto nelehkých chvílích jednat. Určitě nic nevyřešíte hysterií, vulgarismy, fackami. Jednejte dospěle. Proberte všechny pro a proti. Uvažte, v jaké fázi byl vztah před tímto incidentem. Hlavně naslouchejte tomu „syčákovi”.