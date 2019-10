Jak na krásné vlasy? Zapomeňte na lak, půvab je v přirozenosti

Jemné kadeře? Méně je více

Slabší vlasy svádí k tomu, abychom do nich nastříkaly co nejvíc stylingu, případně zkombinovaly několik produktů. Jenže úvaha „čím víc spreje nebo tužidla, tím větší objem“ v tomto případě neplatí. „Může se stát, že vlasy přetížíme, takže paradoxně rychleji zplihnou,“ varuje Jan Těšík ze salonu Hair Area.



Klíčem k bohaté hřívě je hlavně dobrá práce s fénem a kartáčem. „Styling naneste do ještě vlhkých vlasů, hlavně ke kořínkům, stačí jen trochu a vůbec nemusí být silně tužicí. Rozhodně by měl ale obsahovat i ochranu před teplem,“ upozorňuje kadeřník. Pak začněte foukat vlasy přes větší kartáč, u středně dlouhých a delších střihů klidně v předklonu.

„Nejdůležitější je vytvořit objem u hlavy, takže se při fénování soustřeďte na to, abyste prameny tahaly hned od kořínků směrem ven nebo do strany,“ popisuje Jan Těšík. Pokud potřebujete vlasy během dne trochu vzkřísit, mějte po ruce suchý šampon nebo pudr do vlasů, které stačí jen vmasírovat ke kořínkům a objem je zase na světě.