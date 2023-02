Velký úklid šatníku. Zbavíte se zbytečností, objevíte poklady a ulevíte duši

Otevřít dveře šatní skříně a nakouknout dovnitř bývá někdy podobné jako se vydat na archeologickou expedici pátrající po vykopávkách. Přesně za ty by se totiž daly označit úkazy ukrývající se v jejích útrobách.

No, uznejte, k čemu je fialová lyžařská kombinéza ze začátku devadesátek? Nebo deset let staré džíny, co vám neseděly ani v době, když jste si je kupovala, natož dnes, kdy máte o dvanáct kilo víc.

Buďte k sobě upřímná. Pokud vyrazíte zase do Krkonoš, vyšeptalý fialový šusťák si do kufru určitě nezabalíte. A i když třeba zhubnete, džíny už stejně střihem vyšly z módy. Pojďte se tedy svému šatníku podívat důkladně na zoubek a zbavte se všeho, co vám dávno k ničemu není.

Nejsou to jen věci, ale také emoce

Důvodů, proč schováváme oblečení, které nenosíme, je hned několik. Často za to můžou naše vzpomínky, které se k šatům nebo střevíčkům pojí. Je ale skutečně třeba si takové věci nechávat, i když je už řadu let nenosíme? Možná by stačila společná fotka.

Podle barev Chcete-li, aby byla vaše šatní skříň navíc ještě krásná a inspirativní, zkuste tip od guru úklidu a organizace domácnosti Marie Kondo. Ta doporučuje seřadit si v šatníku věci podle barev. Tmavé odstíny dejte vlevo a směrem doprava pak barvy postupně blednou až k bílé. Takto urovnaný šatník působí vzdušně a je prostě krásný. Každá jeho návštěva pro vás bude vždy zaručeně příjemná.

Projděte svoje oblečení, a pokud je mezi ním takových upomínkových předmětů víc, je načase s tím něco udělat. Vyberte si jednu srdcovku, ale ostatní musí pryč. Časy se mění, nevězte v minulosti, pojďte dál.

Klasikou nás žen je nechávat si oblečení o číslo nebo dokonce o několik velikostí menší, protože až zhubneme, tak se do něj zase vejdeme. Je to samozřejmě možné, ale mít pak polovinu šatníku zaplněnou takovými věcmi je přece depresivní. Při každém pohledu na ně se nemůžeme cítit jinak než bídně.

Nemějte takové oblečení na očích, odstraňte ho alespoň ze skříně a uschovejte třeba ve sklepě. Pravděpodobně si na něj už nikdy nevzpomenete. A když přece jen zhubnete, koupíte si to, co se vám aktuálně bude líbit.

Dalším důvodem, proč nám ve skříni visí šaty, které nenosíme, je, že byly drahé. Necháváme si je ze šetrnosti, navzdory tomu, že nám nesedí nebo škrábou. Doporučujeme zbavit se jich, jinak vám budou jenom připomínat, že jste zbytečně utratila spoustu peněz.

Nechtěný dar

Dále tu jsou kousky, které nám někdo věnoval jako dárek. Přestože je nenosíme, máme pocit, že zbavit se jich by bylo neuctivé vůči osobě dárce. Opak je ale pravdou. Dárek už svůj účel splnil. Pokud si ho necháte, každý pohled na něj bude pro vás pouze zdrojem pocitů viny a výčitek svědomí, že jej nevyužíváte. Pošlete ho dál, třeba se někomu bude líbit víc.

Taky máte ve skříni řadu oblečení, které už byste si mezi lidi nevzala, ale necháváte si ho k nošení na doma, na zahradu nebo na chatu? Něco se opravdu může hodit, ale to procento je velmi malé. Když se na něj totiž podíváte, zjistíte, že materiály nejsou zrovna dvakrát příjemné, z triček vám lezou záda a kalhoty tlačí v rozkroku. Pryč s nimi!

Na doma si raději kupte něco pěkného, opravdu pohodlného, v čem budete vypadat a cítit se dobře. Oblečení z přelomu milénia, nebo dokonce starší, vyhoďte rovnou.

Kam s ním? Jsou-li odložené kousky ve skvělém stavu, můžete je nafotit a prodat na Marketplace, Vinted nebo jinde na internetu. Stojí to sice práci a energii, ale dostanete za ni zaplaceno. Za pěkné a nepoškozené oblečení budou také rádi v některém z dobročinných obchodů nebo nadací, jako je třeba Šatník Praha. Věci můžete poslat dál v okruhu rodiny nebo kamarádek.

Pokud se nad dvacet let starým černým kalhotovým kostýmem chlácholíte tím, že je to klasika, tak pamatujte, že střihy i materiály se vyvíjejí a vašemu kostýmu už prostě odzvonilo.

Líbí se mi to, ale mně to nesluší

Tak už to někdy bývá, dejte věc kamarádce, nebo ji zkuste prodat. Hlavně si ji nenechávejte. Pravděpodobnost, že se v ní sama sobě budete líbit někdy v budoucnu, je nulová.

Další kategorií je oblečení se skvrnami, vytahanými nitkami nebo s dírou v podpaží. Pokud je to možné, skvrny vyčistěte, díry zašijte a oděvy opět začněte nosit, jestli je máte rádi. V opačném případě přistupte k likvidaci. Každé setkání s děravou sukní nebo svetříkem potřísněným skvrnami od červeného vína vám totiž bude našeptávat, že jste šmudla a nepořádnice.

Miluju to, ale nemám to k čemu nosit

Toto je další důvod, proč věc pouze odpočívá ve skříni a my se cítíme špatně, protože ji nedokážeme unosit. Vyndejte všechny kousky, kterých se tento problém týká, a ještě dnes si promyslete, co si potřebujete dokoupit, abyste v nich mohla konečně vyrazit ven. A opravdu si to taky pořiďte.

Z šatníku vyřaďte i všechny nepohodlné boty, těsné kalhoty, průsvitné blůzy, moc krátké sukně, těhotenské oblečení a nelichotivé střihy a barvy, které vám nesluší.

Náš tip: Ve skříni bychom měli mít pouze takové oblečení, které reálně nosíme, sluší nám a dělá nám radost. Vše ostatní jenom zabírá místo a je pro nás zdrojem negativních pocitů.