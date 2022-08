Důležitá je kvalita, ne kvantita. Při rozšiřování šatníku myslete ekologicky

Produkce módního průmyslu roste nekontrolovaným tempem, což má mimo jiné neblahý dopad na životní prostředí. Miliardy kusů nechtěného oblečení končí ročně ve spalovnách a na skládkách. A to nemluvíme o podmínkách, ve kterých se oděvy šijí. Bohužel se tento problém stále stupňuje. Proč? Protože kde je poptávka, tam je i nabídka.

V posledních letech se sice častěji apeluje na udržitelný šatník, nepromyšlené nákupy oblečení, které po pár nošeních skončí v popelnici, jsou stále oblíbeným trendem nejen mladých. Přeplněné skříně nekvalitními kousky rozhodně nejsou ničím výjimečným.

Špinavý průmysl I tak se módnímu odvětví říká. Odhaduje se, že spotřebitelé v EU vyhodí přibližně 5,8 milionu tun textilu ročně (přibližně 11 kg na osobu) z čehož jsou zhruba dvě třetiny syntetické. Zdroj: www.eea.europa.eu

Bezhlavé nakupování, skříně přeplněné mnohdy zbytečnými kousky a spousty oděvů z „umělého“ materiálu, to není příliš chytrý šatník. Začněte nad odíváním přemýšlet jinak.

Není všechno zlato, co se třpytí

Nejen pro blaho naší planety dávejte přednost minimalistickému odívání a přírodním materiálům. Ty bývají kvalitní, lépe odbouratelné a zpracovávají se šetrněji. I když také ne všechny. Zde bohužel záleží na mnoha dalších aspektech. Tu nejlepší jakost zajistí certifikované kousky z přírodních tkanin a od firem s „udržitelnou“ politikou.

V mnoha obchodech nabízejících „fast fashion“, tedy velmi levné oděvy z nekvalitních materiálů vyráběné v problematických podmínkách, nalezneme také kolekce obsahující kousky z „přírodních“ či recyklovatelných materiálů. Mnohdy se však jedná o příklad greenwashingu. Neznáte tento pojem? Ve zkratce jde o vylepšování vlastního jména pomocí dezinformační ekologické reklamy, stručněji řečeno, je to švindl.

„Tlak na udržitelnost v módním průmyslu vede výrobce k tomu, aby uváděli, jak ekologická a etická je jejich výroba. Problém je v důvěryhodnosti proklamací založených na nejednotných principech. Studie Evropské komise zjistila, že téměř 50 % takových tvrzení společností je klamavých a neposkytují spotřebitelům dostatečné informace,“ říká Karel Kotoun, odborník v otázkách udržitelnosti ze společnosti Accenture.

V jednoduchosti, i té módní, je opravdu ta největší síla.

Jak na chytré nakupování

Určitě se nemusíte proměnit v eko bio ženu, která bude chodit v bohémských modelech, jež si bude doma šít pod světlem ze svíčky z vlastnoručně utkaného plátna. V první řadě je důležité přestat podléhat fashion nátlaku. Opravdu ne všechno, co vidíte ve výlohách, nutně potřebujete. Další halenka či šaty by neměly být náplastí na bolavou duši. Uvědomte si, že není důležitá kvantita, ale kvalita.

Kvalitní nadčasový kousek bude vypadat dobře i za několik let. Investujte proto do univerzálních basic modelů, které můžete lehce kombinovat a hodí se napříč styly. Myslete také na to, z jakých materiálů je oblečení vyráběno, a jaké má jeho výroba dopady na prostředí a společnost. Levné „umělotiny“ jsou sice za pár korun, ale…

Mít přeplněný šatník není vizitkou dobrého vkusu ani lásky k módě.

Přírodní tkaniny = sázka na jistotu

Bavlna patří k vůbec nejoblíbenějším materiálům. Je prodyšná a díky své povaze je vhodná i pro citlivou pokožku. Je rovněž celoroční záležitostí. V letních dnech odvádí pot od těla, rychle schne a odolává odéru, bavlněné oblečení si po dostatečném vyvětrání můžete v létě obléct i vícekrát po sobě, aniž by byla potřeba ho hned prát. V zimě má zase skvěle termo účinky.

Tip: V tomto segmentu nalezneme i bio bavlnu. Ta, jak už sám název napovídá, je ekologičtější v mnoha směrech.

A co takhle materiál lehký, vzdušný, příjemný na omak, který lecčemu odolá? „Mušelín patří do skupiny bavlněných tkanin, od klasické bavlny se ale zásadně liší volnější a otevřenější plátnovou vazbou. Jednoduchá otevřená vazba totiž umožňuje látce dýchat, neztrácí ale na pevnosti a dost vydrží,“ vysvětluje technologickou stránku tkaniny Danuta Faruzelová, autorka značky fajnea, která se na Fler.cz na mušelín specializuje. Mušelín navíc snese i nejcitlivější dětská pokožka.

Bavlněný materiál je ideální ve všech ohledech, jeho výhodou je i nižší pořizovací cena.

Len je další z přírodních tkanin, které se řadí mezi stálice především letní sezony. Jako jeden z nejpevnějších a zároveň nejvzdušnějších materiálů je vhodný i do těch největších veder u moře. K jeho pozitivním vlastnostem patří pohlcování vlhkosti a rychlé schnutí. Kromě toho tento materiál poměrně dobře drží tvar, a tak se vám v parných dnech nebude lepit na tělo. Má ovšem jedno malé mínus, jeho nevýhodou je vyšší mačkavost.

Nejluxusnější textilie je rozhodně hedvábí. Jeho nezaměnitelný lesk navíc dodává hedvábným kouskům honosný punc, který u žádné jiné textilie nenajdete. Kvalitní hedvábí bývá dražší.

Exkluzivní materiál však skýtá poměrně drsné tajemství. Ač je přírodního původu, vyrábí se z vláken bource morušového. Housenka vlákna spojuje v jedno, a to pak omotává kolem sebe, kdy následně vytvoří kuklu. Právě v tento čas se kokony housenek spařují v horké vodě, aby mohla vzniknout hedvábná nit k výrobě tkaniny.

Něco navíc

Do módního popředí se dostávají kromě přírodních materiálů také recyklované i nové revoluční materiály. V procesu jejich výroby se šetří vodou i elektřinou a používají se netoxická barviva. V obchodě tak můžete narazit například na kabát z PET lahví. Neměla byste hned lepší pocit, že i prázdné nápojové lahve najdou nové využití? Nechtěla byste oblékat džíny, o kterých víte, že jejich barvením nejsou ohroženy vodní toky?