Žena miluje tanec u tyče, podle lidí provozuje sport prostitutek

„Chtěla bych konečně odstranit stigma, které tanec u tyče má. Jde o sport jako každý jiný. Není to nic, za co bychom se měli stydět,“ sdělila. S tancem chtěla začít už v pubertě. Líbilo se jí, jak musí být tyto tanečnice disciplinované a jak krásná mají díky tomuto sportu těla. Bohužel v jejím okolí nenašla žádné studio, kde by se mohla učit.

S tancem ale začala až později a dnes ho vyučuje sama. Naučila se mít ráda sebe samu a vylepšila si fyzičku. Podle Simony je cvičení velmi náročné a vyžaduje častý trénink.

invertikaofficial Escape the ordinary

Choose @invertikaofficial, visit the shop!



Pedana Pole Hive - Gara Pro Plus2 Geckogrip @thepoleitaly



Poler: @simospataro_

•

•

•

#sportswear #poledance #poledancer #fitnessmotivation #gymtime #gymmotivation #instahealth #fit #motivation #fitness #invertika #yoga #calisthenics #aerialist #tessutiaerei #acrobatica #performer #circuslife #aerialbeauty #cerchioaereo #aerialhoop #aerialsilks #gymnastics #ginnasticaartistica #acroyoga #acro #acrobatic #yogainspiiration oblíbit sdílet odpovědět uložit

Než začala s tancem u tyče, věnovala se mnoho let gymnastice. Ke sportu měla tedy kladný vztah a bylo pro ni jednodušší se do tohoto sportu plně ponořit. „I tak jsou pro mě některé dny náročnější. Snažím se tomu věnovat každý den, ale tělo je někdy unavené a tím pádem je to všechno o dost větší dřina. Jako lektorka mám na starost spoustu skvělých tanečníků i tanečnic a jsem na všechny své studenty velmi hrdá,“ doplnila.

O tanci u tyče veřejně mluví, natáčí videa na Instagram i TikTok a doufá, že veřejnost změní na tento sport názor. Zatím se bohužel velmi často setkává s názorem, že tanec u tyče patří jen do nočních klubů a je nevhodný.