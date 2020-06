Z druhé ruky, ale přitom za hvězdu. Jak z návštěvy sekáče dostat maximum

Najděte si důvod

Výhoda nákupů v second handech není jen v tom, že ušetříte. Stále více lidí se zajímá o to, jak tolik nezatěžovat přírodu nákupy nového nekvalitního oblečení. Mnoho žen brouzdá mezi regály sekáčů, aby našly originální kousek, jiné v takovém nakupování vidí zábavu a adrenalin.

S trochou trpělivosti se dá na ramínkách objevit kašmírový svetr nebo vlněné kalhoty za pár desítek korun a to je něco, co milovnice kvalitních kousků s omezeným rozpočtem žene ze sekáče do sekáče. Výsledek se totiž dříve či později dostaví. A radost z něj přetrvá mnohem déle než z nákupu ve fast fashion řetězci. Jak na úspěšný lov?