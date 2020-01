V sekáčích najdete unikátní módu. Cena je příjemný bonus, říká raperka

V první řadě však není jeden second hand jako druhý. Kvalitní kousky z druhé ruky nenajdeme tam, kde jsou ceny nepřiměřeně nízké, nebo kde vše dostanete třeba za „baťovských“ 39 korun.

Návrat k trendům z 80. a 90. let, vintage a oversize je dnes sice sázka na jistotu, ale výsledkem může být sako hodné spíš nebožtíka nebo bunda s netopýřími rukávy, jejíž střih by dnes spíš slušel modernějším materiálům. Po čem tedy sáhnout při nákupu v second handu?

„To je individuální, každý má svůj styl a něco ho baví,“ říká česká raperka a módní blogerka Šarlota Frantinová (23), známá jako Sharlota. „Já osobně v sekáčích vybírám kousky, které jsou pro mě extravagantní, které bych jinde nenašla, a potom i základní kousky, které si můžu doma následně upravit. Nejvíc sekáčová věc jsou podle mě džísky, džínovina obecně, jak kalhoty, tak bundy. Nakupuji tam i svetry a samozřejmě i zajímavá obyčejná trička neobvyklých střihů,“ svěřila se a dodala, že obchodní domy nevyhledává.

„Vyhýbám se jim a naučila jsem se chodit do menších obchůdků do sekáčů. Taková móda mě baví, můžu si vybrat něco, co nikde jinde není. Navíc se mi líbí myšlenka opakování, kdy módní kousek vynosí jeden a potom si ho koupí a užije ještě někdo druhý a třeba úplně jinak,“ řekla a doporučila všem mobilní aplikaci Vinted.

„Je to virtuální sekáč, kde se přeprodávají věci, které lidi nenosí, nebo už nechtějí. Je to pro mě zajímavé řešení, protože oblečení hodně ráda střídám a pořád něco měním. Oblečení, které si vezmu jen jednou na koncert, pak nahraji do aplikace a může ho využít někdo jiný,“ uvedla raperka, která v second handech nenakupuje až nyní, kdy se udržitelný, ekologický a etický způsob vnímání spotřebního zboží stává módou.

„Vintage věci mám ráda a v sekáčích nakupuji delší dobu,“ potvrdila pro OnaDnes.cz s tím, že plýtvání ani zabíjení zvířat pro kůži a kožešinu rozhodně nepodporuje. „Když už mám kožíšek, tak rozhodně ne z pravých zvířátek. Pokud se u mě najde nějaký pravý kožich, tak jedině po babičce.“

Jsem trendová anarchistka

Sharlota si oblíbila řetízky a různé pásky. „Hned sáhnu po všem, co se třpytí, jsem taková straka,“ říká a popisuje, že má ráda kovbojský styl.

„Spousta lidí to nemusí, ale já to miluji. Patří k tomu i zvonáče, široké kalhoty. Ráda jsem nosila hodně extravagantní věci, ale v poslední době jsem se docela zmírnila a sahám po esteticky čistých věcech - třeba písčitých tónech,“ říká Sharlota a tvrdí, že módu devadesátek, která je nyní trendy, nosí moc ráda. mám doma i kousky co nosila moje máma, ne-li moje babička.

„Líbí se mi všechno, nemám to tak, že bych podléhala náladě jednoho období. V mém šatníku jsou rozmanité styly z různých let.“ Sharlota o sobě říká, že je „trendová anarchistka“.

„Moje outfity vždycky nějak vyčnívaly z řady, i když ne vždycky v tom pozitivním. Co se mi líbí, to si na sebe vezmu. Trendy ale sleduji, hrozně mě baví číst časopisy a prohlížet si, co je nového a jsem za ně schopná utratit pět set korun měsíčně.“

A co by podle Sharloty nemělo chybět v žádném dámském šatníku? „Džíny, bílé triko, černá koženková bunda a alespoň jedny conversky,“ řekla s tím, že v jejím šatníku má pevné místo i džíska.