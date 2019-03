Věci ze sekáčů jsou čistší než v řetězcích, tvrdí expertka na módu

Ať už budete nakupovat v second handu nebo kdekoliv jinde, měla byste si nejprve dobře rozmyslet, jestli danou věc skutečně potřebujete. „Je dobré si uvědomit, jestli je to střih, který vám sluší, a styl, jenž nosíte. Pokud ne, tak vám oblečení bude doma zbytečně ležet a budou to zbytečně utracené peníze,“ upozorňuje Lucie Poubová, milovnice módy z druhé ruky a odbornice na tzv. pomalou módu.



Lucie se snaží veškeré oblečení i doplňky, které nosí, maximálně využít. Často to obnáší přešívání již nošených věcí, nebo vytváření jiných z již použitých materiálů. Do klasických obchodů moc nechodí, zato o second handech má velký přehled. Umí v nich nakupovat a učí to i ostatní. Pořádá také výměnné bazary zvané swapy.

Podle ní má nakupování z druhé ruky hned několik benefitů. „První a nejdůležitější je ten, že je to ekologické. Tím, že používáme už užívané věci dále, prodlužujeme jejich cyklus. Šetříme přírodní zdroje. Další výhodou je, že ty věci jsou originální. Do second handů se dostanou se zpožděním, proto je často nenajdete v aktuálních kolekcích,“ vyjmenovává Lucie.

A dodává, že obnošené oblečení navíc podporuje kreativitu. „Jak jsou odlišné, tak vás často inspirují s nimi něco dělat. Pak to samozřejmě může být i cena, i když to je proměnlivé. Výhodou je také, že jsou předem vyprané, takže vidíte, jak se materiál chová, což se vám u zboží z klasického obchodu nestane.“

Věci z řetězců jsou většinou napuštěny chemií, u kousků z druhé ruky tomu tak díky praní není, takže jsou mnohem zdravější. „Když nakupujeme v řetězcích, jsme zvyklí na určitý pach, který většina z nás vnímá jako vůni novoty, proto nám může připadat, že to v sekáčích občas páchne,“ vysvětluje Lucie. Jenže ona vůně novoty je ve skutečnosti často daná chemikáliemi, které při výrobě oblečení byly použity. Onen zápach je pak většinou prášek obsahující dezinfekci. „Oblečení je mnohem čistší než v klasických obchodech, protože je zbavené chemie.“

Máte-li vyhlédnutý nějaký kousek z druhé ruky, nejprve si ho celý pečlivě prohlédněte. Dejte si pozor, jestli daná věc nemá flíček nebo není někde roztrhaná. Pokud narazíte na nějakou skvrnu, snažte se zjistit, jestli půjde vyprat, nebo ne. Všímejte si také kvality střihu a toho, jestli nejsou švy nakřivo.

Kam za nákupy Slow bazar, Řeznická 21, Praha 1

Genesis, Jindřišská 24, Praha 1

My Fashion Bazar, Lužická 30, Praha 2

Moment Charity Shop, Blanická 1, Praha 2

Mint, Slezská 15, Praha 2

Fifty Fifty, Slezská 28, Praha 2

Crashily, Ječná 14, Praha 2

Ujetá číča, Korunní 55, Praha 2

Druhá vlna, Jugoslávská 10, Praha 2

Přestupní Stanice, Chelčického 17, Praha 3

Textilhouse, Lidická 13, Praha 5

Sue Rider, Koulova 2, Praha 6

Malé černé, Haškova 2, Praha 7 Více na prevlikarna.cz

U šatů či triček si hlídejte, jestli nemají propocené fleky v podpaží, u džín a dalších kalhot, zda nemají prodřené nohavice v oblasti stehen a zadku. Danou věc si vždy vyzkoušejte.

„Problematickou komoditou z hlediska opětovného nošení jsou boty. Určitě bych si všimla, jak jsou sešlapané. Pak bych se podívala, jak vypadá vnitřek, jestli není nějak zničený, podívala bych se, jestli se rozlézají. Já vždy při nákupu bot volím koženou variantu, dívám se, z čeho jsou vyrobeny. A opět platí, nezapomeňte si je vyzkoušet, abyste předešli tomu, že vám nesedí,“ popisuje Lucie. Boty si ze second handu odnáší, když je podrážka téměř neochozená a když je obuv uvnitř pevná a drží tvar.

„Koukejte na kvalitu materiálu, ze kterého je oblečení vyrobeno. Můžete třeba narazit na kašmírový svetr,“ radí Lucie. Podobně výhodný úlovek se vám může podařit buď v luxusních second handech, nebo naopak typických hrabárnách, kde máte na jedné velké hromadě všechny věci za dvacet korun. Pokud budete trpělivá, můžete si „vyštrachat“ skutečně luxusní kousek.