Móda podle prvních dam. Která udávala trendy a které se naopak národ smál

Charlotta Garrigue Masaryková

Charlotta Garrigue Masaryková (1850–1923), manželka prvního československého prezidenta, je poněkud záhadnou postavou, vždy zásadně stojící v pozadí. Rodačka z newyorské části Brooklyn přitom oplývala značnou inteligencí a Tomáši G. Masarykovi byla po celý život nejbližším přítelem a rádcem. Vždy tíhla k umění, v mládí se toužila stát pianistkou, milovala Shakespeara, zajímala se o vědu a byla celoživotní bojovnicí za práva žen. Podle manžela měla „mohutný cit pro dobro a krásno“.

To se nejspíš odrazilo i na Charlottině vkusu. Podle pamětníků se oblékala velmi elegantně a každé ráno a před večeří se pečlivě upravovala. To samé přitom vyžadovala i od svých nejbližších. Historička Magdalena Mikesková popisuje příhodu, jejímž protagonistou je Herbert, syn Tomáše a Charlotty: „Jednou Herbert přišel [k večeři] a chyběl mu límeček a manžety. Proto ho otec vyzval, ať se okamžitě jde převléct a upravit. Herbert to vzal trošku recesisticky a vrátil se už pouze v tom límečku a v těch manžetách. Nakonec to prošlo, celá rodina se tomu zasmála.“