Balil mě Zeman. Mohla jsem být první dáma, prozradila Ilona Svobodová

„Jsem vyučená sekretářka. A tady ve Švandově divadle byl odboj dřív, než propukla sametová revoluce. Hráli se tu zakázaní autoři a vždycky se zval host i z řad politiků. Coby sekretářka jsem ťukala pamflety na blánu, ta se dávala do takového stroje a rozmnožovaly se letáky,“ začala své vzpomínání herečka.

„Před prvními volbami jsme každý dostali za úkol jezdit s nějakým politikem. Koho myslíte, že jsem dostala? Zemana! Jezdili jsme na různá náměstí, kde se pořád něco povídalo, a on měl vzadu v kapsičce takový hřebínek s pannou, měli to veksláci. A když lezl na ty tribuny, řekl: Ilon, nejsem rozčepýřen. On byl tenkrát vtipnej. Mohla jsem objímat stromy na Vysočině. Balil mě, mohla jsem být první dáma, ale odmítla jsem, protože jsem pak odjela už s Petrem Skoumalem,“ řekla o revolučních letech.

Hudebníka a skladatele si brzy vzala, rozdělila je jeho smrt v roce 2014. „S Petrem Skoumalem jsme byli dvacet pět let, vzniklo to tady, hrály se tu ty zakázané hry. On chodil ke klavíru hrát ty zakázané písničky. Hrozně pomalu chodil. Měl kokršpaněla Emila. Emil měl zlomenou packu a sádru a byl nervózní. A když byl nervózní, strašně prděl. Emil,“ smála se herečka při vzpomínce na svého muže.

Ilonu Svobodovou nyní čeká nová divadelní výzva. „Budu hrát ve Studiu Dva ve hře Herečka. Je to o stárnoucí herečce, která se rozhodne změnit život, zahraje poslední představení a odjede za svým přítelem do Švýcarska. Končí a přijde za ní jeden z mnoha milenců, aby neodjížděla, že se jí bude stýskat. Jsme si hodně podobné, akorát přítele nemám, a ve Švýcarsku už vůbec ne,“ prohlásila.