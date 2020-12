Záludnosti dámského prádla. Vyhněte se nejčastějším kalhotkovým přešlapům

Hned několik průzkumů dokázalo, že podprsenka a kalhotky se výrazně podepisuji na sebejistotě každé z nás. Jinak se ve společnosti chová a působí žena v již „opotřebovaném“ modelu, a jinak ta, co si oblékla svůdné krajky či dobře padnoucí kousek, co se nezařezává. Možná i vy dáváte přednost vytahaným kalhotkám z komfortní bavlny, nicméně u tohoto typu prádla buďte obzvlášť obezřetná. Hned se dozvíte proč...

Deformace nejen pozadí

U oděvů, jako jsou moderní upnuté šaty, přiléhavé sukně a kalhoty, je vždy potřeba dobře zvážit střih a materiál, z něhož bylo spodní prádlo vyrobeno. Některé dámy to řeší tak, že si pod zmíněné oblečení nevezmou spodní prádlo vůbec. Ovšem chození „naostro” s sebou bohužel nese možné zdravotní následky. Ženské tělo je totiž velmi citlivé na jakékoli nečistoty a infekce. Mnohem rozumnější tedy je opatřit si tzv. neviditelné prádlo.

Titěrná krajková tanga nejsou vždy vhodnou volbou, protože mívají švy a i jemná krajka tvoří pod tenkou látkou drobné hrbolky. Pod džíny si sexy kousek vzít lze, pod pouzdrové šaty už ideální být nemusí.

Vyzkoušejte proto bezešvé kalhotky. Jsou ušity z maximálně příjemných materiálů a nejsou zakončeny klasickými lemy, takže přechody mezi tělem a spodním prádlem nejsou okem viditelné.

Předěl mezi kůží a kalhotkami nemusí trápit jen sedací partie, ale i bříško. Majitelky plnějších proporcí by měly vybírat modely správné velikosti a naopak vyhodit všechny kousky, co se zařezávají či vytvářejí faldíky. Můžete obléknout cokoliv, ale takové prádlo bude vždy problematické. Za zkoušku stojí i kalhotky se zvýšeným a stahujícím pasem. Nejsou tak nepříjemné, jak by se mohlo zprvu zdát.

Bezešvé kousky jsou už na první pohled pohodlné.

„Kalhotky s nohavičkou jsou velmi komfortní a ztratí se pod každým oblečením od elastických šatů přes úzké kalhoty až po leginy. Bezešvé kalhotky oceníte, nejen když chcete udělat dojem a být za dámu, ale právě i při sportu. Nikde totiž netlačí, nezařezávají se. Na těle je prakticky necítíte,“ radí Lucie Vaňková ze společnosti Astratex.cz.

„Bezešvé kalhotky obvykle bývají střiženy speciálním laserem, tak se jejich tkanina netřepí, přestože není zakončena žádným švem, který by pak někde prosvítal. Lemy, které přiléhají na tělo, tedy zůstávají naprosto diskrétní i pod nejupnutějším outfitem,“ dodává.

Na spaní nejsou kalhotky vhodné. Intimní partie potřebují „dýchat“, oblast podbřišku by neměla být během noční regenerace namáhána.

Tenká hranice k „lacinosti“

Ošemetnou záležitostí je také výběr barev. Je pravdou, že jde spíše o jarní a letní záležitost, kdy nosíme oděvy z prodyšnějších tkanin, nicméně neuškodí se ne tento problém podívat i nyní. Častým mýtem totiž je, že pod bílé oblečení patří pouze a jen bílé prádlo.

Jenže to je chyba, symbol nevinnosti a čistoty vytváří výrazný kontrast s vaší kůží, a proto bude patrné, jaké kalhotky či podprsenku jste si dnes vybrala. Jedinou správnou možností jsou tělové odstíny.

V posledních měsících se mezi módními „fajnšmekry“ doporučuje přiznat spodní prádlo, zvláště pak podprsenky. U kalhotek to ale neplatí, takže pozor! Kalhotky by měly být vždy nenápadné a schované před dotěrnými pohledy.

Tip: Jestliže stále dáváte přednost bokovým kalhotám a džínsům, pořiďte si také stejně šité spodní prádlo. Není nic horšího než odhalené pozadí, zvláště když se na světlo světa dere i s kalhotkami, které už přesluhují.