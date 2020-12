Podprsenku a kalhotky vybírejte s rozumem. Poděkuje vám tělo i planeta

Jako v bavlnce

Nejoblíbenější klasika, tak bychom mohli nazvat spodní prádlo z bavlny. Přírodní, dobře prodyšný, příjemný, zároveň velmi dobře pratelný materiál je v našem prádelníku stálicí. Číslo jedna mezi materiály ovšem také prochází proměnou.

Přední značky spodního prádla postupně přecházejí od běžné bavlny k bavlně v bio kvalitě, která je šetrnější k naší pokožce i planetě. Udělala to tak již před lety i oblíbená česká značka.

„V Česku v té době nikdo hezké a zároveň udržitelné prádlo nevyráběl. Navíc, pokud má mít značka budoucnost, měla by se zaměřovat právě na udržitelné materiály, protože to jediné má smysl. Bio bavlna, tencel, bambus nebo modal zaručují především zdravotní nezávadnost a to, že byly vyrobeny za etických podmínek. Jsou příjemné, pohodlné a mají skvělé vlastnosti, které u umělých vláken rozhodně nenajdete,“ vysvětluje výhody udržitelných tkanin spoluzakladatelka značky Paon Andrea Kopalová.



Tip: Módním kouskům, které obsahují umělé látky (polyester, nylon či silon) se snažte vyhnout. Jejich výroba je energeticky náročná, mnohé tyto materiály se vyrábějí z ropy a v přírodě se samy snadno nerozloží. Opravdu chcete kalhotky s tímto zatížením?